疫情｜林鄭：接種首劑疫苗人口突破八成　本周公布疫苗通行證詳情

撰文：周禮希
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第五波疫情持續，特首林鄭月娥表示，今日（6日）是政府推展新冠疫苗接種計劃的里程碑，因本港接種首劑疫苗的合資格人口（不計及近日才納入計劃的5至11歲小童）突破八成，正向九成的目標邁進。

指接種疫苗減低重症或死亡風險

林鄭月娥在Facebook表示，去年2月22日接種首劑科興疫苗，正式開展疫苗接種計劃，供市民選擇復必泰和科興疫苗，而打針地方愈來愈多，由社區疫苗接種中心、醫管局診所，私家醫生及診所，到流動疫苗接種站等，務求方便市民免費接種疫苗，但接種率仍然受制於部分市民，特別是長者對疫苗猶豫，「因此，今日的八成接種率實在得來不易。」

已打第三劑加強劑的林鄭月娥指，接種第三針人數亦超過100萬，「毫無疑問，接種疫苗可以大大減少感染人士患重症或死亡的風險，並為香港走出『疫』境創造條件。事實上，臨床數據清楚顯示，無打針的感染者患重症的機會遠比已打針的高得多，說明接種疫苗的效用。」

▼林鄭去年率司局長打針▼

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林鄭：長者不打針將面對諸多不便

她又指，為盡快達到九成或以上的目標，政府很快會修訂相關規例，落實「疫苗通行證」要求，屆時沒有打針的人士，將須面對進入很多處所和出席活動的限制。她指「疫苗通行證」將於2月24日實施，政府將於本周內公布詳情，「還未接種第一劑疫苗的市民，特別是長者，請把握未來兩個多星期的機會去接種，否則日常生活便會面對諸多不便和限制。」

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