確診大廈｜涉153幢　何文田豪宅君頤峰及皓畋、半山蔚巒閣上榜

本港爆發第五波疫情，衞生署周日（6日）公布，新增新增342宗確診個案，當中136宗沒有源頭。根據衞生署確診大廈名單，共有153棟大廈上榜，當中不乏私人屋苑。



長洲一名患者同時報住半山羅便臣道蔚巒閣（Peaksville）；新界區有元朗GRAND YOHO 3座，天水圍嘉湖山莊5期；九龍區就有何文田豪宅君頤峰8座、皓畋1座、九龍城嘉匯1座及8座、將軍澳峻瀅1座等。尚有約160名患者的住處未有資料。



▼2月6日確診者居住大廈▼



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GRAND YOHO 3座、嘉湖山莊麗湖居6座有居民確診

疫情殺入長洲，龍仔村44號有兩名患者，分別是一名2歲男童（#15130）及一名35歲男子（#15131），他同時報稱居住半山區羅便臣道74號蔚巒閣（Peaksville）。

新界方面，疫情在元朗廣場蔓延，區內有8人確診涉及7棟大廈，分別是大型私樓GRAND YOHO 3座、紫荊樓二期、金城樓一座、朗屏邨悅屏樓、灰沙圍、崇正新村及福德街36-36A號；而天水圍大型私人屋苑嘉湖山莊5期麗湖居6座亦有1名患者。

屯門區多達14幢上榜

屯門區有14幢疫廈21人確診，爆疫的大興邨興平樓有3人，同邨興輝樓有1人，良景邨亦有多宗確診，分別為良英樓、良傑樓、良智樓、良華樓共4名患者，其餘分布大興花園2期5座、山景邨景華樓、安定邨定祥樓、良德街3號豐連2座、富泰邨秀泰樓、湖景邨湖暉樓、鳴琴路3號翠鳴臺及寶田邨3座。

▼2月6日 沙田美田邨美景樓圍封強制檢測▼



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觀塘順利紀律部隊舍有人中招

沙田區就有11棟大廈共14名患者，分布大圍美林邨美楓樓、水泉澳邨朗泉樓、新城市廣場紅棉閣5座、愉景花園B座等；大圍區亦有7棟大廈7名患者，包括美田邨美全樓、美林邨美桃樓、富嘉花園1座、被圍封強檢的新翠邨新偉樓低座等。

九龍區方面，私人屋苑分別有何文田君頤峰8座、皓畋1座、九龍城嘉匯1座及8座、九龍灣德福花園M座、麗晶花園13座、將軍澳峻瀅1座、將軍澳新都城2期3座等；另外，觀塘順利紀律部隊舍亦有一宗確診。

深水埗30名患者多集中在福華街

而重災區深水埗涉及28棟大廈共30名患者，不少集中在福華街，分別是115-117號北河大廈、150號黃金大廈2座、16-24號龍華大廈、25-31A號新榮大廈、45號，及92-98號常福大廈等。

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▼2月6日 屯門良景邨良傑圍封強制檢測▼



▼2月6日 沙田美田邨美秀樓圍封強檢▼

