疫苗｜周二77763人打針再創單日新高　診所現打針人潮

新冠病毒Omicron疫情大爆發，政府收緊社交距離措施，新增超市、商場、髮型屋等6類處所納入「疫苗通行證」計劃，必須打疫苗才可進入，近日觸發接種疫苗潮。當局昨晚（8日）公布有77,763人打針（包括第一、二及三針），連續兩日創單日新高，較前日（7日）再多4,776人。



接種人數比每日接種中心6萬個名額為多，負責接種計劃的公務員事務局局長聶德權前晚曾在Facebook撰文，特別指出到診所打針人數屢創新高，以前日計心率佔38.9%。有網民昨也在Facebook上載相片，顯示將軍澳有診所外，出現等打疫苗人潮。



▼2月6日 元朗體育館復必泰疫苗接種中心出現人龍▼



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接種比率升至80.8%

以12歲或以上計，昨日有26,119人第一針，21,333人打第二針，30,311人打第三針，總計77,763人。累計有近548萬名12歲或以上市民已打至少一劑疫苗，比率為80.8%；已完成第二劑則有490萬人或72.8%，已打第三劑則有109萬人。另有19,245名5至11歲兒童已打至少一劑疫苗。

當中接種首劑人數再打破前日的紀錄，為去年8月底以來，近五個月單日新高；而打第三劑人數也是推出後單日新紀錄。

各年齡層已打新冠疫苗比率。

三分二80歲或以上長者仍未打針

以年齡層比較，12至59歲的市民中，85%或以上已打至少一劑，當中40至49歲的市民最踴躍，打針比率已達92.88%；60至69歲的群組中，也有76.34%已打至少一劑，70至79歲的群組終也超過60%關口，達至61.9%；至於80歲或以上市民，已打一劑的比率有33.21%，仍然落後其他組別，不過近一個月已有明顯增長。

將軍澳私家診所有逾20人等打疫苗

聶德權早前表示，各接種中心每日可打針名額為6萬個，為短時間內提升新冠疫苗接種能力，位於銅鑼灣的「禮頓中心衛星社區疫苗接種中心」本周五（11日）起為市民接種復必泰疫苗。目前共有15個社區疫苗接種中心為市民服務，市民可透過2019冠狀病毒病專題網站預約接種，禮頓中心接種中心不設「即日籌」。

前日共72,987人接種新冠疫苗，創下疫苗開打以來的單日新高，超出接種中心每日上限。聶德權當晚在Facebook出帖文，提到當日到私家診所接種共有28,348人，也是單日新高。

有網民昨日在Facebook專頁上載相片，提到將軍澳有兩間私家診所外有排隊人龍，都是為了打疫苗，估算各逾20人。

▼商場納入表列處所 2月24日起必須打疫苗才可進入▼



▼復必泰疫苗及科興疫苗接種地方▼

