疫情｜消防處3分局有消防員初確診　舂坎角染疫消防員今仍有上班

疫情嚴峻，連日來相繼有公僕染疫。消防處今日（7日）表示，旺角、九龍塘及舂坎角消防局，各有一名消防員初步確診，首兩間分局的消防員上周四（3日）最後上班，而舂坎角消防局則今日仍有上班。



消防處今日（7日）表示，旺角、九龍塘及舂坎角消防局，分別有一名消防員初步確診。（資料圖片）

消防處表示，駐守旺角消防局的的消防員在家中等候「願檢盡檢」檢測結果期間，感到身體不適並自行到醫院求診，及後證實初步確診，最後一次上班日期為上周四（3日）；而駐守九龍塘消防局初步確診的消防員亦是同日最後上班。至於駐守舂坎角消防局的消防員今日仍有上班。

當局表示，3名消防員於工作期間沒有與市民大眾有高風險接觸，而且有佩戴口罩及遵守相關防疫措施，現已按衞生防護中心指引為相關工作地點及附近位置清潔、消毒。

教育局也公布，於太古城太古灣道14號三樓工作的一名局方員工今日初步確診，該名員工日常工作無須接觸公眾人士，她最近一次返回辦公室工作為1月27日，於辦公室工作時有佩戴口罩及遵守其他防疫措施。

康樂及文化事務署表示，一名於南區赤柱體育館上班的二級康樂助理員初步確診。署方表示，赤柱體育館自1月7日起已暫停開放。該名員工最近沒有外遊紀錄，最近一次上班日期為2月4日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。他早前因身體不適進行病毒測試，並獲通知初步確診。