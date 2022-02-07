疫苗｜單日約2.3萬人打首針較昨增逾1倍　創五個月以來新高

第五波疫情大爆發，確診個案幾何級數增加，自1月以來市民接種疫苗回升，根據據政府最新數字，今日（7日）單日接種第一針的市民有近2.3萬人，比昨日增約一倍，創五個月以來單日新高。至今累計有541萬人已打疫苗，佔12歲或以上人口80.4％。



今日接種劑數達72,987劑，創了推行疫苗接種近一年以來單日紀錄，當中打第二次及第三劑人數分別2.1及2.9萬劑。



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接種第三針升近五成至2.9萬人

第五波疫情近日急轉直下，自上周六破紀錄351宗確診個案，今日更單日新增614宗。事實上，自Omicron病毒於12月30日走入社區後，市民接種率不斷攀升。

根據政府最新數字，今日單日已接種第一針的有22,731人，比昨日10,023人急升1.26倍，亦創五個月以來的新高。至於接種第三針的人，今日接種第三針的人有29,189人，比昨日急升約47.8%。

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1.7萬兒童已打疫苗

疫苗接種計劃自去年2月26日開始，已接種第一針的人口至今累計有約541萬人，佔合資格接種人口約80.4%；已完成兩針的人口有約488萬，比例為72.5%。5至11歲已接種第一針的人口有 17,282人，佔4.2%。