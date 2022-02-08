美籍律師襲休班警罪成　指警未表明身份　官拒納駁回上訴囚4.5月

曾在外資銀行工作的美籍男律師，涉於2019年12月在銅鑼灣港鐵站，襲擊一名正在追捕跳閘男子的休班警。男律師去年被裁定襲警罪成，被判囚4個月零兩周。但他認為休班警當時否認是警員，認為控方未能證明控罪原訴，就其定罪和判刑均提出上訴。高等法院法官杜麗冰今(8日)下裁決時指出，被襲警員再被追問時已承認其警員身份，上訴人亦應知悉，案發時是本港歷史上最為暴力的時期，一般市民每天受街頭暴力之苦，遂駁回上訴，原獲保釋等候上訴結果的男律師需即時服刑。



上訴人Samuel Phillip Bickett，被控於2019年12月7日在銅鑼灣站近F出口樓梯間襲擊警員俞樹生。上訴人被押走前，有旁聽人士在散庭後，向上訴人謂：「take care」、「we love you」。

案發經過。(詳看下圖)

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官指被襲警已改口認是警員

上訴人的理據指，被襲警案發時拒出示委任證，亦否認自己是警員，認為控方未能證明控罪元素。惟杜官指，被襲警曾被人問及「Are you popo？」他否認；但他再次問及是否「PoPo」時，已改稱「yes」，認為上訴人明顯知悉被襲警員是警員。

認為警員反應屬自然

上訴人又質疑，受襲警有意使用武力時，應給予警告，並使用最低和合理的武力。杜官指，案發時是本港歷史上最為暴力的時期，一般市民每天受街頭暴力之苦。休班警員被認出的話，會被毆打，他們因此獲發警棍。考慮本案的情況，杜官認為受襲警員案發時的反應屬自然。考慮上述因素後，遂駁回定罪的上訴。

事件或激發現場人士情緒

就刑期方面，杜官同意原審裁判官判刑時指，事件發生在繁忙時段的港鐵站，現場人士情緒高漲，不時咒罵警員，上訴人的行為引發衝突的風險，不可低估。杜官認為判刑非過重，亦駁回判刑的上訴。

案件編號：HCMA339/2021