涉循水渠逃出理大　鄭錦滿等6人否認妨礙司法公正　案11月審

2019年11月警方圍堵理工大學多天，有示威者涉循水渠逃離校園，亦有人駕駛「家長車」助示威者離開，8人包括前熱血公民成員鄭錦滿被控妨礙司法公正等罪，案件今日（8日）再提訊。包括鄭錦滿在內的6名被告擬否認控罪，案件排期於11月1日審理，料需時9天。



8名被告：葉嘉祺（27歲，司機）、何志豪（28歲，裝修工人）、鄭錦滿（32歲，前立法會議員助理）、陳啟賢（33歲，民政事務總署行政主任），黃逸滔（25歲，無業）、馮思睿（30歲，舞台燈光工人）、林泳汶（31歲，廣告導演）及梁祖光（24歲，售貨員）。

8名被告被指於2019年11月20日，在香港連同其他人意圖妨礙司法公正，即妨礙香港警務處將會作出逮捕的作為。第8被告梁祖光另被控於當日，在紅磡暢運道上危駕一輛私家車。

除了首、次被告外，其餘6人今日均表明擬不認罪，並排期進行審訊，而首、次被告則因為仍正候警方檢驗手機的報告，要求押後案件至5月10日再訊。

案件編號：DCCC363、314/2021