居安抗疫｜首批17大廈有密切接觸者檢疫　涉君臨天下及消防宿舍

第五波疫情確診個案幾何級數上升，令公營醫院隔離病床供應緊張，政府今日起啟動「居安抗疫」的居家檢疫計劃，安排部分須檢疫的密切接觸者留家檢疫。

衞生防護中心晚上公布接受家居檢疫人士所居住的首批大廈名單，一共有17幢大廈「上榜」，分佈港九新界11區，包括寶馬山天寶大廈、九龍站上蓋豪宅君臨天下第三座、將軍澳消防處百勝角已婚人員宿舍T3等，檢疫最後日期由本月11日至22日不等。



分布11區 未有列出受檢人數

衞生防護中心公布的家居檢疫人士所居住的大廈名單，未有載列每幢大廈受檢的密切接觸者人數、樓層或座向，只列出大廈名稱及區域，和檢疫最後日期。

今日一共有17幢大廈「上榜」，分佈港九新界11區，包括東區、九龍城、葵青、觀塘、西貢、沙田、深水埗、屯門、黃大仙、油尖旺及元朗。涉及的私樓包括寶馬山天寶大廈、九龍站君臨天下第三座、元甫瑋珊園第六座；涉及的公共屋邨包括沙田耀安邨耀遜樓、葵芳邨葵歡樓、啟晴邨悅晴樓等。



另有兩個消防宿舍上榜，分別是將軍澳消防處百勝角已婚人員宿舍T3 、黃大仙消防處永定道消防已婚宿舍第二座等。各樓宇檢疫最後日期由本月11日至22日不等。

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