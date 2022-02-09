新巴城巴呻窮　疫情客量跌料月蝕6,000萬元　警告若無補貼或裁員

新巴城巴母公司匯達交通指，第五波疫情令財務狀況急速惡化。兩巴總經理﹙營運﹚馬詹唯周二﹙8日﹚向傳媒表示，上月虧損加劇，由原本月蝕2,500萬元，大增六成至4,000萬元。

馬詹唯預計，在新防疫措施下，今月虧損情況會再惡化，推算虧損數字將達6,000萬元或以上。兩巴希望港府支援公共交通營辦商，包括豁免繳交租金等費用，並補貼員工薪金。他續稱，如未能獲得補貼，不排除採取任何措施「止血」，包括裁減前線職員。

行政長官林鄭月娥周二亦公布第六輪防疫抗疫基金，將涵蓋40多項措施，估計涉約260億元。她強調，第六輪基金也會支援間接受影響行業，例如載客運輸業等。惟細節有待公布。



馬詹唯昨透露，第五波疫情前，兩巴月蝕約2,500萬元，2021年11月的客量雖比2019年同期少15%，但當時認為已見到曙光，客量有升幅，以為社會逐漸恢復。惟第五波疫情爆發，上月客量較去年11月再跌四成，單計今年1月虧損已達4,000萬元，較之前大增六成，並預計本月起將月蝕6,000萬元。

馬詹唯稱，新巴城巴的營運一直依賴機場、口岸、過海巴士等路線，但疫情下大受影響，在家工作安排實施後，過海巴士客量同樣大減。即使沒有乘客，但專營巴士仍要維持服務，工資、油費等開支未能縮減。

若未獲補貼支援 不排除裁員等節流方案

馬詹唯說，希望港府可向公共交通營辦商提供協助，包括豁免向政府繳交的不同費用，例如隧道費、地租等，並期望政府提供補貼支付員工薪金。他承諾，假如政府提供補貼，便不會裁減前線車長職位，｢保證我哋前線車長們的職位不受影響。相對嚟講，如果未能得到相關協助嘅話，我哋唔排除任何其他可能性。｣

馬詹唯稱，新巴城巴的營運一直依賴機場、口岸、過海巴士等路線，但疫情下大受影響，在家工作安排實施後，過海巴士的客量同樣大減。（張浩維攝）

去年初兩巴曾裁減後勤部門職位，被問到今年假如未獲政府補貼，會否進一步裁員，馬詹唯表示：｢呢個選項我哋不會排除。｣不過即使能獲補貼，他拒為兩巴作不裁員保證，指後勤職位要「因應情況再決定」。

今年兩巴已再度加價，除了「節流」措施，他表示不排除再申請加價，但現時未有具體計劃。另外，兩巴本身亦有計劃開辦新線，及改用電動巴士，問到相關進度會否因經濟壓力而受影響，他表示，現時首要任務是要度過疫情，｢其他嗰啲嘢我唔會保證會唔會受到影響......其他嘢擺後一步。｣

東鐵過海段年中通車勢影響兩巴收入 無意引入新投資者

港鐵東鐵過海段預料6至7月通車，馬詹唯承認會進一步影響收入，本身不少非過海的港島路線都面芍虧蝕，而本身是「賺錢主力」的過海路線，之後也需要重組路線。他又指，現時公司市值30多億元，每月蝕6,000萬元，將構成沉重壓力。不過會否因而結業就言之尚早，只要能度過第五波疫情，相信可持續發展，暫亦無意引入新投資者。

疫情下不少巴士班次大幅減班，部份通宵路線更削至每小時一班。馬詹唯表示，巴士班次會視乎客量改動，與政府補貼有否無直接關係。

城巴車長余志偉駕駛巴士4年，原本主要駕駛機場及口岸路線，惟由於旅客大幅減少，現時改為駕駛新巴南區路線。（張浩維攝）

加班收入減 車長收入大降四成

兩巴飽受財政壓力，員工同樣感憂慮。城巴車長余志偉駕駛巴士4年，原本主要駕駛機場及口岸路線，惟由於旅客大幅減少，現時改為駕駛新巴南區路線，例如78、94A等。他表示，過往加班後收入可達2.6萬元，但現時月入降約1.6萬元，大減近四成，家裡有4人需要照顧，自己為家庭支柱。

余車長表示，第五波疫情前，黃昏繁忙時段，黃竹坑港鐵站外需要花3至4分鐘上客，但現時最多只有10多名乘客；晚上時段全車更可能只有1、2人。

另一位城巴車長黎仲昌任職車長約20年，同樣表示現時收入大減約三分之一，感到經濟壓力，只可縮減開支。他又指，第五波疫情下，前往赤柱等郊遊路線，乘客量都大減，希望政府可向巴士業伸出援手，現時未想過轉職。