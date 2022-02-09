泛民初選案律師拒出示身份證　官指全心全意為難警方　裁阻差罪成

律師丘律邦被指在47泛民人士初選案聆訊期間，欲進法院時拒向警員出示身份證，他否認一項故意阻撓警務人員罪受審，案件今（9日）在西九龍法院裁決，裁判官鄭念慈指，被告當日聲稱警方無權設立封鎖線，卻不曾試圖澄清或了解警方的權限，僅不斷試圖越過阻攔進入法院，行為實在讓人懷疑，並認為被告當日是全心全意為難警方，裁定他阻差罪成，把案押後至3月2日判刑，以待其社會服務令報告，期間准保釋。



被告丘律邦（34歲，律師），為伍展邦律師樓的律師之一，他被控於去年3月1日在西九龍法院大樓外，故意阻撓在正當執行職務的警務人員。他另被控未能在規定下出示身份證、及拒絕服從警員命令罪，惟兩罪今獲控方不提證供起訴。

律師丘律邦案發當日拒出示身份證被警員帶走。(資料圖片)

警長不能單憑衣著外貌確認被告身份

鄭官裁決指，當日法院室處理一宗涉及人數眾多的國安法案件，被告更大多是著名的公眾人士，數百人於早上到法院排隊進庭旁聽，故警方在現場設立封鎖區屬合情合理。至於警長當時是否在正當執行職務，鄭官指無可否認被告作為案中數名被告的代表事務律師，他必然有權進入法庭。惟警長當日的職責為確認進入法院人士的身份，他不能單憑衣著、外貌及被告的宣稱便肯定被告的身份。

若出示證件應一早放行

鄭官續指，被告當日宣稱警方無權設立封鎖區，遭警方四度截停卻仍堅持前進，卻不曾嘗試澄清或理解警方事實上有否權限，並拒絕出示身份證明文件，警長對被告產生懷疑屬合情合理，並相信若被告接指示出示證件，警方一早便會放行。

阻撓事件已令警長執行職務更困難

對於辯方指被告在報警時已報出名字等個人信息，警方只花費不多的時間便可從查詢律師名冊等方式核實，鄭官認為同名同姓的大有人在，縱然阻撓事件只歷時了約2分鐘，但肯定令到警長執行職務更困難。

不可能不知對方是警員

鄭官最後指出，被告當日多次遭截停，其中警長更是身穿軍裝，被告報警時亦提及「大班警員」，他不可能不知道對方為警員。但被告卻又要求督察到場，當督察出現，被告又進一步要求一名身穿軍裝的督察到場，最後總督察現身，被告仍拒絕合作，並要求警方將其拘捕。

被告行為全心全意為難警方

被告又曾聲稱要將事件向法官投訴，目的明顯是為了增加警方的壓力。鄭官認為被告當日是全心全意為難警方，絕非真誠相信警方無權阻止其進入法院，裁定他罪名成立。

定罪對執業律師屬大教訓

辯方求情指，被告自2018年作為事務律師執業，處理多宗由法援署委派的案件時表現專業。另涉案阻攔時間短，期間沒有涉及身體接觸、武力、侮辱性說話。這定罪對於一名執業律師而言已屬大教訓，希望法庭能判處非監禁式刑罰。

鄭官聽罷，按辯方要求為被告先行索取社會服務令報告，但強調涉阻撓警員的控罪大多會判處即時監禁，且社服令要求真誠悔意，被告經審訊後定罪，警告;被告即使報告認為他適合判社服令，法庭仍可作不同判刑選擇。

案件編號：WKCC2907/2021