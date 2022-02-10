病人抽痰突嘔血後亡　遺孀指院方只派學護處理　麥明詩兄亦有作供

六旬翁因舌癌在屯門醫院接受手術，留院期間有學護為他抽痰時突吐血，經搶救後一直昏迷，最終不治，死因庭今日（10日）就事件展開研訊。死者遺孀稱，丈夫術後有臨時氣管造口，她探病時發現喉管很「污遭」，亦有痰積聚，他們每次要求護士抽痰時，只派學護處埋。她指事發當日她到醫院探望丈夫時，見丈夫精神不錯，惟女學護為其夫抽痰時突大叫：「嘔血啊。」之後有男護士上前協助時稱：「暈咗。」庭上透露之後有多名醫護，前港姐麥明詩的兄長麥明山亦有治理該病人並有出庭作供，惟病人之後一直陷於昏迷，留醫約3星期後腦幹死亡。



死者湯權（終年61歲）於2018年7月23日因舌癌復發在屯門醫院接受手術，手術後留醫屯門醫院，同年8月25日離世。

床位未有召喚鐘

死者遺孀陳中蘋指，丈夫於2017年患上舌癌，經治療後於2018年復發，並於7月要再次在屯門醫院進行手術，手術後有臨時氣管造口。不過，丈夫在普通病房留院時曾向她投訴：「無人理佢、無人照顧佢。」她指丈夫術後無法說話，床位又沒有召喚鐘，丈夫要拍床欄才能向護士求助。

死者湯權的遺孀陳中蘋稱，她往探望丈夫時見他精神不錯，惟女學護為他抽痰時，學護突大叫：「嘔血啊。」之後有人往協助，並聽見有男護士說：「暈咗。」(李慧娜攝)

指丈夫的喉管造口很髒

陳績指，丈夫留院期間，她留意到丈夫的喉管造口很「污遭」，有痰積聚在喉管，旁邊亦有很多血跡，其丈夫也曾投訴沒人替他進行清潔。陳表示，每次她到醫院探病時，丈夫均會著她叫護士幫忙抽痰，惟每次均只由學護處理。

學護替夫抽痰突大叫

陳憶述，當年8月4日她到醫院探病時，見到丈夫精神不錯，更可下床活動，當時丈夫指示她叫護士替他抽痰。後來一名女學護到病床替其丈夫抽痰，不久後卻聽到學護喊：「嘔血啊。」此時另一名男護士上前幫忙，在短時間內，又聽到男護稱：「暈咗。」及後多名醫護人員替其丈夫急救。

獲告知丈夫腦曾停頓有機會腦細胞死亡

陳續指，丈夫搶救約1小時後，院方顧問醫生向她稱，其丈夫要轉往深切治療部，又指其夫曾昏迷35分鐘，出現腦停頓，腦細胞有機會死亡。其夫於8月25日腦幹死亡。

前港姐麥明詩的兄長麥明山醫生，當日亦有份協助搶救死者湯權，他供稱發現湯的喉管移位，並有呼吸困難。(李慧娜攝)

麥明山稱發現病人喉管移位

港姐麥明詩兄長、時任屯門醫院外科醫生麥明山指，8月4日當天學護替湯抽痰期間，湯感到呼吸困難，亦發現喉管移位，後來出現心臟停頓，雖然即時進行搶救，並嘗試將喉管放回造口，但仍出現通氣困難，及後在深切治療部醫生協助下，才成功通氣，並恢復心跳。

不過，湯送往深切治療部作進一步觀察期間，被發現其中樞神經或出現損傷，及後更出現腦幹死亡，湯一直昏迷至同月25日離世。

案件編號：CCDI912/2018