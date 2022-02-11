劉宇隆建議延長疫苗中心開放時間至午夜　倡趁強制檢測為市民打針

隨著疫苗通行證的限期實施，近日疫苗中心的預約均爆滿，至少等到3月中，疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆，於港台節目《千禧年代》認爲，按目前香港嚴峻情況，應延長社區疫苗中心的服務時間、又認爲可縮短打針後休息時間。他又形容，抗疫應是全民的事，如「打仗咁」，政府應調動全民人手、私家醫生、醫護學生等人力去支援。



▼元朗洪福邨洪樂樓圍封情況▼



疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今（11日）早於是港台節目《千禧年代》表示，應延長疫苗接種中心開放時間，目前是早上8時至晚上8時；但可以加長時間，如從清晨6、7時開放至午夜；他又認爲，現時打科興後的休息時間需要等30分鐘，可考慮縮短等候時間；而接種復必泰後的15分鐘休息時間，中心可亦增設更多接種站，加快整個流程。

▼2月9日 港島中環及小西灣出檢測人潮▼



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劉宇隆又認爲，當大廈被圍封強檢時，可以考慮同步為未打針的市民打針；又認爲居住在一些高危大廈的市民，第2及第3針的相隔時間亦可縮短。他請政府可調動私家醫生，徵召醫護學生，調動人力協助打針。他形容，抗疫應是全民的事，目前如「打仗咁」。

然而，官涌體育館疫苗接種中心醫務總監郭寶賢回應，中心的人力安排為目前擔憂之一。醫護招募遇到「樽頸位」，可能需要退休人士。他稱，分配晚間護士的時間人手緊張、「可能唔容易」；他又表示，工作人員一定要登記護士，不能由學生協助。