沙半山手記｜求援「國家隊」有後傳　為擴大封區鋪路　封城暫難行

香港疫情大爆發，《香港01》昨日率先披露，港府高層將於本周末前赴深圳，與中央官員和內地專家共同商議最新對策，包括尋求內地派大量檢測人員火速赴港奧援，為打這場抗疫持久戰注入生力軍，亦為本港「扯得極緊」的前線醫療人力資源打開一線喘息空間。

沙半山聽聞，香港尋求「國家隊」援手，大幅提高檢測能力，只是新一輪抗疫大部署中的前奏，原來還有後傳––為擴大封區鋪路，以能更快圍堵及截斷隱形社區傳播鏈。至於港大醫學院院長梁卓偉提出的「封城」建議，則在港府內部存在分歧，料暫難實施。



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新冠疫情在社區持續擴散，本港確診人數以幾何級數跳升，受感染的區域遍地開花，所衍生的後遺症亦迅速浮現，包括每日有大量市民須在街頭排隊等候檢測，呆站數小時已算幸運，許多人等了半日才知滿籌，就不是「掃興」這麼簡單，不僅引發民怨，更會耽誤治疫的速度。今次港府請求內地派大量檢測人員盡速赴港，正是為解決此一問題針對性「落藥」。

對症下藥堵截傳播鏈 抗疫持久戰致勝關鍵

俗語有云，治病如救火。港府要打贏這場疫戰，速度很重要，愈能快速堵截傳播鏈，愈能減少社區的蔓延，就愈能減低整體受染的人數，愈能早日結束第五波疫襲。根據港府的腹稿，當「國家隊」赴港支援，檢測人力資源大幅提高後，其作用不只是疏導社區內排隊檢測的人龍，如有餘力，還可以在發現傳播鏈封區強制檢測時，擴大圍封範圍，收窄堵截病毒外流的風險。例如上次圍封葵涌邨，由於檢測人力所限，難以短時間內為太多居民作檢測，最終決定只圍封兩幢樓，如果檢測人員數量增加，便可擴大圍封範圍，提高堵截病毒外流的成功率。

▼多區檢測站連日來大排長龍▼



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醫管局為港版火神山醫院覓地點 關注杜絕醫療人員受感染風險

當然，單單提高檢測能力，仍是未足夠的，還要其他配套相應提升，才能真正發揮「藥效」，例如當找出感染者後，快速隔離和醫療。港府今次除請求檢測人員「外援」，還尋求中央協助興建更多港版「火神山」醫院，集中、大量接收確診病人。消息人士向沙半山解釋，從觀察所得，市民倘最初檢出是輕度初陽者，病情一般會一直維持輕度，不會突然嚴重惡化，尤其是已打了疫苗的市民，這類人士會送到港版「火神山」醫院隔離和醫療照顧，如病情較嚴重者，則會被送往醫院接受治療。這樣分流，可更好處理不同程度的新冠患者。

至於興建港版「火神山」醫院的進度，據消息人士指，目前由醫管局研究具體地點，正全速推進，但亦要仔細規劃，雖然被送來的都是輕症患者，但畢竟都要有足夠設施提供照料，而醫管局高層最為緊張的，是防疫設施是否充足及完備，以杜絕醫護人員受感染的風險。

梁卓偉建議政府應積極考慮封城遏止疫情。

封城藥力太猛 憂觸發恐慌

打疫戰猶如診症下藥，不同醫師有時會開出不同的藥方，曾在政府為官的港大醫學院院長梁卓偉，近日就抗疫提出一服猛藥––「封城」。據了解，對此建議，港府高層內，有官員贊成，亦有官員持保留態度。消息人士亦認為，封城之議，暫難實行，擔心會引起不必要的恐慌，「市民一聽到封城，搶糧食都似」。反之，如果大範圍實施「封小區」政策，效果不俗，而所引起的震盪較小，較容易貫徹執行。