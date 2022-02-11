強制檢測｜多區市民凌晨5時排隊　排頭位者批人太多點都要等5小時

疫情連日千人確診，令檢測需求急增，各區檢測站均大排長龍，動輒需時數小時。《香港01》記者今日（11日）走訪多區檢測站，多名派頭位市民均表示凌晨4、5時已到場，待檢測站營運即入內檢測。其中一名市民解釋，檢測人數眾多需排隊4至5小時，因此凌晨到場提早完成，減少對日常生活的影響。



粉嶺和興體育館檢測站▼▼▼

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記者今日分別到訪粉嶺和興體育館、深水埗麗閣邨、馬鞍山遊樂場三個檢測站，排頭位人士均是早上5時已經到場等候。其中深水埗麗閣邨、馬鞍山遊樂場10時營運，意味這批市民需等5小時才有望做檢測。至於粉嶺和興體育館8時營運，這批市民需等3小時。

馬鞍山遊樂場檢測站▼▼▼

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有市民指，今日凌晨5時到馬鞍山遊樂場流動採樣站排隊，由於他居住的大廈有拜年人士確診，因此他所居住的大廈需要強檢。政府要求他們兩次強檢，而今日是第二次到場強檢，「點解會5點嚟，因為呢度成個區！」他續指，由於目前排隊時間長，如果中午到場排隊可能要等到傍晚，或會影響工作及其他時間。

同樣於馬鞍山遊樂場流動採樣站排隊的鄧女士指，今早6時到場排隊，目前估計排第10多位。由於她所居住的大廈需要強檢，因此需要到場排隊強檢，她稱由於小朋友需要補習，所以需要早點來，數日前首次強檢她排隊近6小時。今日第二次強檢都排了4小時，以她所知頭位今日凌晨5時到場。