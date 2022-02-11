疫情．2.11｜1325宗確診、1500宗初陽　醫管局擬酒店安置病人

新冠病毒疫情失控，衞生署今日（11日）公布新增1,325宗確診、1,500宗初步陽性，同創疫情兩年來新高，累計確診人數首超過2萬人，達到20,119宗，衞生防護中心傳染病處主任張竹君直指「顯然未到頂」。



推算確診及初步陽性個案，今日仍多達5,000人未送院，留在家中等待，恐有播毒風險。病人增長數量已超醫院負荷，確診者要等入院，醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業醫生表示，希望醫院專注有需要病人如長者，其餘病人可能要等病床，如在社區隔離設施，希望有更多地方安放病人，如竹篙灣其他期數及亞博，也會考慮其他場館如酒店。



在各界憂慮本港檢測能力之際，《香港01》收到消息，港府官員將於周末到深圳，與內地商議派員來港協助抗疫的安排，預計涉及大量檢測人員，爭取將每日檢測量倍增至60萬次，另尋求援助興建港版「火神山」醫院，集中、大量接收確診病人。



疫苗｜港大學苑報道：未打兩針4月底起不能進入校園

【00:56】第五波新冠病毒疫情嚴重，政府2月24日起實施「疫苗通行證」，香港大學《學苑》周五報道，校方今（2月11日）向師生發電郵指，因應港府宣佈擴大疫苗通行證適用場所至大學校園，逐步禁止未打齊疫苗人士進入大學，4月底起只限打齊兩針人士進入，訪客都不例外。

另外，今日打針人數再創單日新高，共有92,610人接種，當中約42%打首劑，12歲或以上居民的接種率升至82.4%。

天水圍慧景軒3座納入2月11日強制檢測名單。(資料圖片）

強制檢制｜增16處 慈雲山最多涉3屋苑 天水圍慧景軒3座上榜

【00:42】本港昨日（11日）新增1325宗新冠肺炎確診個案。政府修改大廈強制檢測的準則後，昨日有16個初步陽性檢測個案或陽性檢測個案曾到訪的地點被納入強檢名單，遠較以往少。

上榜地點以慈雲山較多，有4個；沙田和馬鞍山各佔2個。其餘地點分佈在九龍和新界，如天水圍慧景軒3座和葵涌浩景臺1座等。

▼2月11日強制檢測名單▼



+ 1

沙田第一城第十三座、第十四座有住戶居家檢疫。(資料圖片）

檢疫大廈｜855大廈上榜元朗佔最多涉過百幢 沙田第一城兩座上榜

2月12日【00:42】第五波疫情持續嚴峻，患者密切接觸者要居家檢疫，即「居安抗疫」計劃。衞生署衞生防護中心周五（11日）晚上公布的家居檢友大廈名單，共有855幢大廈上榜，元朗區依然佔最多，有121幢；其次是沙田及屯門區，分別有106幢及68幢，離島區佔最少數，有11幢。



檢疫大廈名單中，不乏豪宅如寶馬山花園17座，沙田第一城第十三座、第十四座也有住戶居家檢疫；亦新增多間紀律部隊宿舍，包括青衣已婚警察宿舍Ａ座、將軍澳魷魚灣海關人員宿舍、觀塘順利紀律部隊宿舍第一、二、五、七座。

有地產界人士近日向政府提供加建「港版方艙醫院」的方案，涉及三個地方。

港版新方艙醫院何處建？ 地產界向政府提3選址 一個極近深圳

【23:39】本港第五波疫情失控，近日每日新增千宗，但仍未到頂，食物及衛生局長陳肇始表示，正與內地商討建設新「港版方艙醫院」，特首林鄭月娥已指示發展局覓地。《香港01》早前已獲悉，就設立新的臨時隔離及治療設施，據了解，研究選址包括鄰近鄰近北大嶼山醫院香港感染控制中心（即臨時醫院）和亞洲博覽館的空地，以及或竹篙灣。

據了解，有地產界人士近日向政府提供加建「港版方艙醫院」的方案，建議除了機場島及竹篙灣，也包括落馬洲河套區，推算可增2萬張床位。

01獨家｜元朗4歲童凌晨嘔吐後猝逝 消息：對新冠病毒呈陽性

【23:04】元朗大棠路南坑村一名4歲男童今日（11日）凌晨在村屋寓所內嘔吐後暈倒，送往博愛醫院搶救後不治。《香港01》接獲消息指，該男童周三（9日）已開始發燒，其鼻咽分泌物亦對新冠病毒呈陽性，病毒量高。

博愛醫院證實，該男童送抵醫院時已沒有呼吸心跳，搶後不治，其後的抽取樣本亦對病毒呈初步樣本，個案已交由死因裁判官跟進，醫院亦正聯同衞生防護中心跟進案件，並進行感染控制追蹤。

男童今日凌晨送往博愛醫院，其後不治。（資料圖片)

▼2月11日 元州邨元盛樓圍封檢測▼



+ 1

5區污水呈陽性 涉元州邨、秀茂坪紀律部隊宿舍 僅派快速檢測包

【22:14】環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日已加強在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並發現於多個地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。民政事務總署將會由明日（12日）起陸續向以下地區的住戶及工作的每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者，居民毋須前往檢測：

．水泉澳邨茂泉樓

．元州邨元泰樓、元和樓及元豐樓

．秀茂坪紀律部隊宿舍第一座及第二座

．宏豐大廈、元新大廈及保安樓一帶住宅

．上水祥龍圍邨

明星海鮮酒家大部分分店無限期停業 彩福婚宴集團本月餘下全休息

【22:05】明星海鮮酒家集團今日公布，因應本港疫情十分嚴峻，暫時除深水埗及筲箕灣店外，其他分店暫停營業由今日起暫停營業，直至疫情穩定再恢復營業，直至疫情穩定後才恢復營業。

彩福婚宴集團今日也宣布，鑑於香港疫情嚴峻，為減少人流聚集，彩福婚宴集團全線分店將於明天（12日）起，暫停營業至2月28日。

▼2月11日 元州邨元盛樓圍封檢測▼



+ 2

長沙灣蔬菜批發市場疑爆疫 菜統處確認10多位染疫人士近日曾到訪

【20:35】第五波疫情爆發，持續有跨境司機染疫，兩地蔬菜運輸受影響，本港菜價亦因而波動。《香港01》收到讀者報料，指由蔬菜統營處營運的長沙灣蔬菜批發市場有疫情爆發，過去10日有逾20人陸續確診，當中包括菜販及工人。

蔬菜統營處則回覆確認，上星期至今有10多名初步確診及確診者到訪，已即時安排消毒、加派人手清潔。

紅磡半島豪庭有居民確診。(資料圖片）

確診大廈｜111幢大廈新上榜 紅磡半島豪庭、元朗五條鄉村上榜

【20:21】本地新冠肺炎疫情不斷升溫，確診者遍布港九新界。按衞生署昨日（10日）的確診患者居所列表，單日再多111幢大廈上榜，全港18區都有份，當中以深水埗區及元朗區最嚴重，分別再多16及15幢大廈中招。

▼2月11日 新增有確診者居住大廈▼



+ 2

鳳城酒家總店屹立上環20年突2.20結業 集團疫下多間分店停運

【19:31】疫情襲港逾兩年，飲食業步入寒冬，再有老牌食肆結業。屹立上環20年的鳳城酒家總店今日（11日）宣布，2月20日將光榮結業，但未有透露原因，有熟客留言大嘆不捨，希望酒樓疫後可捲土重來。鳳城酒家飲食集團疫情下，已有多間分店先後結業，該集團現時僅餘下銅鑼灣、九龍灣和荃灣3間分店。

封區｜蘇屋邨海棠樓、元州邨元盛樓污水陽性 今晚圍封強制檢測

【19:21】元州邨元盛樓同樣因污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，當局晚上7時起列為指明「受限區域」，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測，安排與蘇屋邨海棠樓一樣。

▼2月11日 蘇屋邨海棠樓圍封檢測▼



+ 5

鳳城酒家總店屹立上環20年突2.20結業 集團疫下多間分店停運

【19:13】疫情襲港逾兩年，飲食業步入寒冬，再有老牌食肆結業。屹立上環20年的鳳城酒家總店今日（11日）宣布，2月20日將光榮結業，但未有透露原因，有熟客留言大嘆不捨，希望酒樓疫後可捲土重來。鳳城酒家飲食集團疫情下，已有多間分店先後結業，該集團現時僅餘下銅鑼灣、九龍灣和荃灣3間分店。

【19:10】深水埗蘇屋邨海棠樓污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，當局晚上7時起列為指明「受限區域」，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（12日）約中午12時完成此行動。政府已經於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測。

疫情｜英美澳印巴等8國禁航令延至3.4 尼泊爾輸入個案增明起熔斷

【19:04】本港疫情嚴峻，食物及衞生局今日（11日）公布，為防止輸入個案增加本港醫療系統的壓力，決定進一步延長對8個國家的禁航令兩周至3月4日，包括澳洲、加拿大、法國、印度、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國。

另外，因應過去一個月出現多宗從尼泊爾抵港的輸入個案，港府明日（12日）凌時起亦會將尼泊爾加入航班「熔斷機制」名單，同樣禁航至下月4日。

強制檢測｜政府突改標準：大廈只一宗、收安心出行提示均毋須檢測

【18:58】第五波疫情幾近失控，每日有多個污水呈陽性區域及數十幢大廈納入強制檢測名單，各區的檢測站大排長龍。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君解釋，因檢測需求大，當局已修改大廈強制檢測的準則，例如一棟大廈在短期內有兩個單位受影響、有確診個案，才會將要求大廈強檢；收到安心出行提示也不需即刻檢測，因並非法例列明強制。

確診政府僱員｜尖沙咀郵差初確診 元朗容鳳書母嬰健康院三人染疫

【18:55】香港郵政今日（11日）公布，一名隸屬尖沙咀派遞局的郵差初步確診，今日最後一天上班，他負責紅磡蕪湖街、機利士南路、差館里、家維邨及紅磡邨一期的部分派遞工作，而尖沙咀派遞局不對外開放。

元朗容鳳書母嬰健康院有三名員染疫，其中一人為護士，負責在該母嬰健康院面見到診人士和為孕婦抽血。三人最近一次當值日期同為2月9日，當日下班後出現病徵，翌日求醫並接受檢測。

香港郵政今日（11日）公布，一名隸屬尖沙咀派遞局的郵差初步確診。（資料圖片）

檢測站大排長龍 社團自發油麗遊樂場設免費穿梭巴士疏導人流

【17:55】因應疫情爆發，強制檢測站大排長龍，政府近日邀請不同社團義工協助，到場協助維持秩序。在油塘檢測站，有社團因應檢測站大排長龍，過去一連三日贊助免費穿梭巴士，讓市民到不同檢測站做檢測，疏導人流、減少市民輪候時間。

七旬股評人藺常念檢測排隊4小時 自費檢測無人用 斥欲付費被拒

【17:38】連日來各區多幢大廈納入強檢名單，港九新界多區的檢測站每天都大排長龍，部份區連同領籌及排隊檢測需時鐘要7至8小時，十分費時。智易東方證券行政總裁藺常念因大廈出現確診個案，昨日（10日）與太太到禮頓社區會堂進行強檢，一等便三個多小時，他表示，曾一度向現場職員表示願意自費240元做檢測，但被其拒絕，感到不解，「我一行過去問可唔可以俾錢檢測，佢只命令我排返去隊尾等，都無人排又唔畀人用！」

疫情｜醫療系統超負荷 初確診逾1500宗 社區或有近5000患者滯留

【16:57】公立醫院採取一系列加強感染控制措施，保護病人及員工：

1)安排所有員工特別臨床前線，盡快接受快抗原測試。安排緊細節，會盡快展開

2)提醒員工注意家人健康，病症輕微都要接受快測，返工提高警覺，留意病人情況

3)建議返工放工戴兩口罩，可一個外科加布口罩，或者 一貼面口罩，又或加個扣，加強保護

--現有6個月保護裝備存量，會密切監察使用量

+ 1

【16:50】公立醫院確診情況：

-沙田醫院內科病房一名97歲男病人昨初確，醫院接觸追踪，所有病人33名及員工檢測，多5人69至98歲染疫 ，6病人穩定，隔離中，病房員工檢測全部陰性，會再安排進一步檢查，醫院會詳細調查感染途徑，已停收新症

-屯門醫院婦產病房一名44女病人染疫，追踪後發現，多兩病人39歲孕婦及 45歲病人確診，同格8病人列密切接觸者，另有一位護士及病人服務助理，因病人在嘔吐時趕不及戴面罩及呼吸器列密切接觸者。已停收新症

-明愛醫院一個內科病房昨日公布有群組感染，今日再多2護士及1病人服務助理初步確診。

-40名公院員工初確診，大部分社區及家居感染

2名老翁染疫亡 第五波累計5人死 再多40醫護初確診

【16:42】死亡個案2宗：

1)仁濟醫院86歲男病人，發燒入院，轉送入院時嚴重，今日凌晨4點07分離世，有打科興疫苗

2)伊利沙伯醫院88歲女病人，由廣華轉送，昨日初確診，下午2時17分離世

危殆個案2人：(兩位病人都無打針)

1)84 男病人(＃14814)將軍澳醫院留醫

2)97男病人(＃18489)仁濟醫院留醫

嚴重個案11人：

-共5男6女，超過一半人無打針

確診數兩年首破兩萬 張竹君：手上有1500宗初陽 顯然疫情未到頂

【16:43】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今增1325宗確診，初確診個案逾1500宗，2月個案集中深水埗、沙田及屯門，另今日有多宗老人院爆疫，其中畢尚華神父護老頤養院頤養院有多人確診，可能多人士要檢疫。至今13間老人院要去亞博檢疫及1宗原地檢疫。

沙田街市與確診個案相關 周六及周日關閉清潔 下周一重開

【16:06】食物環境衞生署今日（11日）宣布，因應診個案與沙田街市有關連，為審慎起見，該街巿明日及後日全日關閉，期間進行深層清潔消毒工作，以保障街市檔戶及市民的健康及安全。

【16:06】消息指，今日初確診個案已增至逾1500宗。

▼2月11日 黃大仙廣場流動採樣站未天光已有人排隊▼



+ 8

強檢範圍縮水 青衣、黃大仙檢測站只需排半小時 市民：從未試過

【15:35】疫情大爆發確診人數持續增加，令檢測站大排長龍，檢測量超負荷。政府轉陣大削強檢範圍和次數，除早前將強檢次數由3次減為2次，第2次可以深口唾液檢測代替外，同時亦不再將確診者曾到訪地點列入強檢範圍。上述措施初見成效，令今日（11日）下午多區檢測站人流大減，有市民稱早前需排4小時才能檢測，今日只需半小時。

港鐵今晚8時起縮班 市區線等5至8分鐘 九巴新巴城巴有路線暫停

【14:13】【港鐵、九巴、新巴、城巴】第五波疫情肆虐，連日有破千宗確診個案，政府多次呼籲市民留家抗疫，並鼓勵在家工作，中小學及幼稚園都停課。



港鐵及各間專營巴士公司，早前分別宣布將會縮減非繁忙時間班次。其中港鐵將於今晚（11日）起，每晚8時後調減列車服務班次，涉及8條重鐵路線，乘客要較過去多等一、兩分鐘，市區線列車縮減到5至8分鐘一班。



九巴和新巴、城巴早前亦暫停學校路線服務，全港多條路線亦會在非繁忙時間削班，部份巴士線或要等30分鐘才有車。九巴亦於今日起，有13條路線只營運至晚上8時。

疫情│戲院閉關令下百老匯荷里活宣布結業：抱歉未能在光影下道別

【14:10】本港第五波疫情愈趨嚴峻，戲院被納入表列處所之一， 疫情下仍須關閉，除了賀歲片未能於農曆年上映，引致票房損失外，戲院亦面對裁員甚至結業危機。百老匯院線今日（11日）宣布，位於鑽石山荷里活廣場的戲院即將關閉，並指因疫情關閉令下，「抱歉未能在光影之下道別」。

01消息：覓地建港版火神山研鄰近亞博或竹篙灣 將重啟亞博1、2館

【13:56】本港第五波疫情失控，消息指今日增1325宗確診、至少800宗初陽，再創單日確診新高，隔離及治療設施幾近飽和。政府正覓地火速興建港版火神山式的臨時隔離及治療設施，據了解，研究選址希望是鄰近目前集中收治新冠患者的地點，即鄰近北大嶼山醫院香港感染控制中心(即臨時醫院)與亞博或竹篙灣，除了收治確診者外，亦希望可用作盡快隔離初陽患者，但要解決收治初陽患者最好有獨立隔離設施的問題，以免有檢測「假陽性」人士變緊密接觸者需再隔離檢疫。



另外，亞博的收治設施未完全用盡，消息稱，醫管局正籌備盡快重開亞博館1及2號的治療設施，1號館有500床位會用作隔離院舍長者，2號館的500床位則接收無症狀或輕症患者，以解燃眉之急。

今供應數十萬快測套裝 招彥燾：料下周政府全港派發可改善炒賣

【13:56】政府日前公布，將會採購千萬套新冠病毒快速自我測試套裝，推行自願全民快速檢測，相關測試套裝預計今日起陸續到港。有份供貨的相達生物科技董事長招彥燾指，該公司生產的快速測試套裝生產程序主要在本地進行，今日（11）將會為政府提供約數十萬的貨量，料至月尾增至數百萬份。另一供應商為深圳華大因源，政府亦會大批購入其抗原檢測試套裝。

招彥燾指，留意到網上及其公司在公立醫院設置的售賣機，都有出現炒賣快速測試包的情況，估計是與市面供不應求有關。他預料，下周政府將會向全港市民派發快速測試包，其公司亦會預留足夠的貨源在市面售賣，期望屆時的炒賣情況可以改善。

滙豐、中銀、中信銀行均有職員確診 部份分行即日停業清潔消毒

【12:54】第五波疫情肆虐，波及多間銀行中心。滙豐柏寧分行及卓越理財中心、熙華大廈分行及卓越理財中心、 中信銀行旺角分行及中國銀行（香港）荃灣青山道分行總共有四名銀行職員確診，以上三間銀行宣布，將於今日（11日）起暫停服務該分行服務，直至另行通知，並徹底清潔消毒有關分行，員工亦獲安排接受病毒檢測。

愉景灣檢測站人龍長達數百米 全因商場爆疫曾到訪人士需強檢

【12:47】本港新增逾1300宗確診個案，強制檢測人數持續增加，各區檢測站大排長龍。其中愉景灣廣場日前爆疫，多名確診者曾前往該處，商場被要求關閉大清洗，令到愉景灣檢測站大排長龍。

疫情｜被批防疫措施趕不上形勢 陳肇始：應變係正常手段、唔係慢

【12:47】本港疫情嚴峻，食物及衛生局局長陳肇始在接受媒體專訪時指，留意到農曆新年假期後，有不少確診個案涉及跨家庭聚會，群組確診數字飆升，預料本港單日確診數字仍未見高位，呼籲市民盡量留在家中，避免跨家庭聚會。對於有市民認為政府措施趕不上疫情，陳肇始就直言「任何傳染病都是預防同應變，所以應變係一個正常手段，唔係慢，都唔係我哋要追住跑。......當有變化，我哋就要應變，當佢未變嘅時候，我哋就盡力預防。」

封區｜元朗洪福邨洪樂樓污水呈陽性 1450居民強檢揪9宗初陽個案

【12:43】元朗洪福邨洪樂樓今日（11日）11時完成強制檢測行動並解封，截至今日凌晨零時，約1 450人接受了檢測，當中共發現九宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

安老服務協會：非所有安老院適合原址檢疫 望疫苗外展隊加快步伐

【12:06】本港第五波疫情發生以來，約20間院舍出現小型爆發。安老服務協會主席陳志育今早（11日）於港台節目《千禧年代》表示，爆發的院舍多為職員在社區感染後，帶到工作範圍。



陳認爲並非所有安老院的環境都適合原址檢疫，只有部份有多樓層的院舍，而不同樓層職員，不會在工作上交叉感染，才可作個別考慮。他又稱，一直強調居於安老院舍長者，接種疫苗的重要性，又建議安老院職員縮短第二及第三針疫苗的間隔時間。

強制檢測｜葵涌石排街新站僅200人 設關愛隊長者直入立即檢測

【11:53】本港今日逾1300人確診，多區檢測站均大排長龍，不過今日（11日）新增設的葵涌石排街檢測站，早上11時只有200人排隊，無預約人士只需1小時直完成檢測。該站設有關愛隊，由於人流不多，長者可直入立即檢測。

▼2.11 銅鑼灣禮頓中心衛星社區疫苗接種中心啓用▼



+ 4

林順潮醫生教自製高效能口罩 一個動作減漏氣 保護力大增至90%

【11:49】第五波疫情持續惡化，有消息指，今日（11日）確診人數勢破升再創紀錄新高。口罩成爲防止市民染病的關鍵，早前袁國勇教授已呼籲市民可以戴兩個口罩。林順潮醫生日前亦製作並上傳短片，教市民自製高效能口罩。片中他先後介紹三種提高口罩保護能力的方法，其中用釘書機釘住口罩兩邊的方法，更能防止口罩漏氣，並將口罩的保護能力由45%大幅提升至90%，大大減少中招的機率。

林順潮醫生教人自製高效能口罩。（資料圖片）

明愛護師疑病區解說引短距離傳播 袁國勇道歉稱非指摘教學有問題

【11:44】明愛醫院陸續出現確診個案，早前一位明愛醫院護師於教學時，長期大聲説話，被政府專家顧問袁國勇指出，有可能透過這個情況空氣傳播病毒。



今早（11日）在商台《在晴朗的一天出發》節目上，有聽眾致電平反，指出該護師非大聲説話，更是「出了名溫柔」。袁國勇就言論道歉，強調並非指摘該護師教學過程有錯，而是根據調查，該護師站在第5、6個病區講解，及帶著一眾學員，曾停留在病房4至5小時，有機會在病區講說時所帶出的病毒空氣微粒，帶入病區内，造成短距離傳播。

袁國勇表示，出現爆發的明愛醫院懷信樓12A病房，第5及第6區有5名病人有初步確診。（劉漢櫂攝）

強制檢測｜白田社區會堂人龍排到上山勁震撼 居民：廁所都冇得去

【11:42】本港疫情持續，消息指今日（11日）新增1325確診，至少800宗初部確診，市民檢測需求急增，各區檢測站均大排長龍，動輒需時數小時。《香港01》記者早上9時到訪白田社區會堂檢測中心，約300人排隊，不設派籌，有居民特意請了半天假到場排隊檢測。

胡定旭望國家支援將檢測量升10倍至300萬 稱有兩氣膜實驗室送港

【11:16】華大基因旗下華昇診斷中心董事長胡定旭於商台《在晴朗的一天出發》節目上表示，現時香港病毒檢測已到負荷極限。他希望國家可調派1千多人來港協助，協助提高檢測量到每日300萬，包括採樣人員、實驗室人員等。他又指，目前已經有兩套氣膜實驗室正由深圳運往本港。

十檢測站設派籌機 站外人潮依舊 長者稱有籌都唔敢走

【10:52】本港疫情持續，市民接受檢測需求急增，各區檢測站均大排長龍，動輒需時數小時。《香港01》記者今日（11日）走訪多區檢測站，包括設置派籌機的荃灣公園流動採樣站，有長者表示不懂用手機掃二維碼，需要途人指導，「就算有籌都唔敢離開」。

疫情｜消息：增1325確診、至少800初確診 單日確診數字再創新高

【10:32】第五波疫情嚴峻，繼前日（9日）確診個案數字首次錄得四位數後，消息指，本港今日再新增1325宗確診，另有至少800宗初步確診個案，料勢創單日確診數字新高。

市民須向商戶的手機展示「安心」碼及針卡，聽到「咚咚」兩聲，代表已接種疫苗。（創科局圖片）

劉宇隆建議延長疫苗中心開放時間至午夜 倡趁強制檢測為市民打針

【10:26】隨著疫苗通行證的限期實施，近日疫苗中心的預約均爆滿，至少等到3月中，疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆，於港台節目《千禧年代》認爲，按目前香港嚴峻情況，應延長社區疫苗中心的服務時間、又認爲可縮短打針後休息時間。他又形容，抗疫應是全民的事，如「打仗咁」，政府應調動全民人手、私家醫生、醫護學生等人力去支援。

強制檢測｜多區市民凌晨5時排隊 排頭位者批人太多點都要等5小時

【10:21】疫情連日千人確診，令檢測需求急增，各區檢測站均大排長龍，動輒需時數小時。《香港01》記者今日（11日）走訪多區檢測站，多名派頭位市民均表示凌晨4、5時已到場，待檢測站營運即入內檢測。其中一名市民解釋，檢測人數眾多需排隊4至5小時，因此凌晨到場提早完成，減少對日常生活的影響。

▼粉嶺和興體育館檢測站▼



+ 4

強制檢測｜增20處深水埗最多 何文田雅利德樺臺、大坑徑柏園上榜

【01:48】本港昨日（10日）新增986宗新冠肺炎確診個案，多一人死亡。再有20個指明地點被納入強制檢測公告，當中深水埗佔最多，有6個，其餘主要集中在九龍，何文田雅利德樺臺等豪宅也榜上有名。

▼2月10日強制檢測名單▼



+ 3

檢疫大廈｜增210幢元朗最多 逾500大廈上榜包括半山豪宅香港花園

【01:46】新冠病毒Omicron疫情惡化，根據衞生署衞生防護中心周三（9日）公布的家居檢疫人士居住大廈名單，再多逾200幢大廈「上榜」，分布港九新界各區，其中元朗區佔最多，有41幢大廈，其次是沙田及大埔區，分別有20及19幢大廈。檢疫大廈名單中亦不乏豪宅，包括大埔嵐山第一座、中西區西摩道8號香港花園C至D座。

+ 2

疫情｜廣州市政府新聞辦發布短片 指廣東醫療團隊已抵港

【01:08】廣州市政府新聞辦昨(10日)晚在官方微信發布短片，表示廣東醫療團隊已經抵達香港。廣州市政府新聞辦在官方微信發布一條短片，片長12秒，影片內容為本港市民排隊輪候檢測的情況，又表示粵港兩地唇齒相依，「同聲同氣」，有困難必支援。

01獨家︱港府爭內援盼每日檢測量 翻一番至60萬 另覓地搞火神山

【00:10】全港各區爆發新冠疫情，檢疫中心連日來大排長龍，市民動輒要排隊數小時始能檢測，之後又要再等兩三日才有檢測結果。《香港01》收到消息，港府官員將於周六日到深圳，與內地商議派員來港協助抗疫的安排，爭取將每日檢測量倍增至60萬次，另尋求援助興建港版「火神山」醫院，集中、大量接收確診病人。

01獨家︱港府周末趁深圳召緊急會議 爭大量檢測人員火速赴港

【00:05】新冠疫情大爆發，本港連續兩日約千宗確診個案，各區檢測中心大排長龍。就在各界憂慮本港檢測能力之際，《香港01》收到消息，港府官員將於周六日到深圳，與內地商議派員來港協助抗疫的安排，預計涉及大量檢測人員。

▼2月10日 屯門各處檢測點大排長龍▼



+ 14

▼2月10日 元朗市東社區會堂檢測大排長龍▼



+ 5

▼2.10「疫苗通行證」率先在D類食肆推行▼



+ 8

昨日總覽：疫情．2.10｜確診986宗添1死 港府尋求中央援助建港版「火神山」

疫苗預約｜接種率創新高乘勢上 聶德權：正物色增加臨時接種場地

封區｜元朗洪福邨洪樂樓污水陽性被圍封 目標周五中午12時完成

月薪5.8萬聘司機 送陽性檢測樣本 負責人：市道差收3,000份申請

01直擊｜檢測排隊黨湧現 640元代排4小時 蛇頭：廿個夥計唔夠

01獨家︱港府周末赴深圳召緊急會議 爭大量檢測人員火速赴港

疫苗通行證｜一文睇清常見問題 假針卡責任誰屬、外賣須掃針卡？

疫情｜去年底至今累計5200宗確診 今增23名醫護染疫 涉多間醫院

疫情｜94歲無打針婆婆入院兩日病情急速惡化離世 再添3長者危殆

強制檢測｜油塘道檢測站排隊少於1小時 啟晴邨居民跨區到場檢測

梁卓偉倡積極考慮封城 若維持現狀下月每日2.8萬人染疫 20人死

確診大廈｜88幢大廈新上榜 有患者住Park Yoho Napoli、黃埔花園

增986確診丨油塘道檢測站輪候約1小時、150人排隊 附各區檢測點

疫情｜至少8安老院舍爆疫 深水埗溫暖護老院4長者中招或全院檢

10檢測站增派籌機 設長者、孕婦關愛隊 徐德義評炒籌︰盡量制止

強制檢測｜凌晨4時已有人排隊 市民盼派籌免苦等 長遠增檢測站

菜荒｜港府：內地供港蔬菜量回復90％ 料菜價會相應逐步回落

避疫｜沒訂隔離酒店人士闖關 500人逼爆深圳灣 多人通宵等隔

全民自我檢測｜新世界向基層送20萬檢測包 旗下屋苑每戶可得兩包

一家四口確診 呼吸困難患者博愛醫院等5小時 獲派樽仔被叫回家

封區檢測｜朗屏邨鵲屏樓、鳳屏樓解封 共發現14宗初步陽性個案

封區｜良景邨良傑樓發現73宗初陽已解封 3宗檢測結果不確定

疫情｜今增30名政府人員染疫 包括5名消防員及2名康文署工人等

確診者在家等4日未送院 全家人染疫︰本來1個、𠵱家變幾個中招

屯門良傑樓圍封多日堆滿垃圾山 住戶指07、09單位大量確診疑傳播

疫情｜消息：增986確診、300初確診 檢測超負荷或未反映全面情況

長沙灣檢測站設派籌機 承辦商接報現賣籌、假籌 派員限一人一籌

疫苗通行證今起D類食肆推行 薛永恒指安心出行助揪62宗陽性個案

限聚令｜未來兩周不准辦婚禮「彈弓手」 準新人批政府指示混亂

袁國勇指人力資源無力應對疫情 籲騰空亞博竹篙灣隔離未打針長者

WFH｜政府延長在家工作安排至2月18日 籲全港僱主跟隨減社區人

即時繁殖率1.8 中大教授料一周內疫情續爆 單日將錄得5千宗確診