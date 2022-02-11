林順潮醫生教自製高效能口罩　一個動作減漏氣　保護力大增至90%

第五波疫情持續惡化，有消息指，今日（11日）確診人數勢破升再創紀錄新高。口罩成爲防止市民染病的關鍵，早前袁國勇教授已呼籲市民可以戴兩個口罩。林順潮醫生日前亦製作並上傳短片，教市民自製高效能口罩。片中他先後介紹三種提高口罩保護能力的方法，其中用釘書機釘住口罩兩邊的方法，更能防止口罩漏氣，並將口罩的保護能力由45%大幅提升至90%，大大減少中招的機率。



林順潮醫生教人自製高效能口罩。（資料圖片）

林順潮表示，外科口罩、N95口罩及棉質口罩是現時市面上的三大類口罩。棉質口罩是三類口罩中保護能力最差的口罩，沒有任何過濾病毒的能力。外科口罩有三層，中間層用作過濾病毒，能夠過濾95%病毒。但當人們戴上口罩的時候，其保護能力卻少於45%，因爲口罩兩邊出現漏氣。

相對而言，N95口罩的保護能力最强，能夠過濾99%病毒，就算佩戴時亦能夠貼面，因此保護能力超過99%。惟部分市民家中未必有此類口罩。林順潮指出，就算沒有N95口罩亦不用怕，可以透過優化外科口罩，提升口罩保護力。

棉質口罩可覆蓋兩邊空隙，防止口罩漏氣。（資料圖片）

方法一：戴上外科口罩時兩邊有空隙，就可多戴一個棉質口罩，覆蓋兩邊空隙，就不會使口罩漏氣。

為外科口罩的兩邊打結，以改善漏氣情況。（資料圖片）

方法二：為外科口罩的兩邊打結，以改善漏氣情況。

用釘書機釘住口罩兩側，使口罩貼面。注意釘口罩要有技巧，先在鐵線位摺一摺，並摺叠到90度。釘的時候不要把釘腳向内釘，否則容易劃傷臉龐。（資料圖片）

方法三：用釘書機釘住口罩兩側，使口罩貼面。注意釘口罩要有技巧，先在鐵線位摺一摺，並摺叠到90度。釘的時候不要把釘腳向内釘，否則容易劃傷臉龐。

用釘書機釘住口罩兩側，使口罩貼面。注意釘口罩要有技巧，先在鐵線位摺一摺，並摺叠到90度。釘的時候不要把釘腳向内釘，否則容易劃傷臉龐。（資料圖片）

他指方法三是他個人最推介的。林順潮補充，已做過很多實驗證明這個方法最貼面。他續指，簡易方法自製高效能口罩，就能使外科口罩的病毒過濾能力由低於45%，變成高於90%。

他坦言，現在是非常時期，Omicron 疫情有機會完全失控。希望大家齊心協力，外出時使用高效能口罩。他說，Omicron 一般三至五天發病期，有些會是十四天。如果市民戴足兩個禮拜，一方面避免傳播病毒，另一方面，自己也不會中招。絕對有機會扭轉現時Omicron 疫情肆虐的情況。