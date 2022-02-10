英國王儲查理斯再度感染新冠肺炎　確診前兩天曾與英女王見面

英國王室2月10日公布，73歲王儲查理斯（Prince Charles）第二度確診感染新冠肺炎（COVID-19），王室消息指，他確診前兩天曾與母親、女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）會面，但以私隱為由，沒披露她是否確診。



英國王室的克萊倫斯宮（Clarence House）在Twitter表示，查理斯王子當天早上確診，目前在隔離中，他已取消原定的探訪活動，「殿下對不能參加今天在溫徹斯特舉行的活動深感失望，並將盡快重新安排他的訪問時間」。

This morning The Prince of Wales has tested positive for COVID-19 and is now self-isolating.



HRH is deeply disappointed not to be able to attend today's events in Winchester and will look to reschedule his visit as soon as possible. — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) February 10, 2022

這次是查理斯第二次確診，在疫情初期的2020年3月時，他曾宣告染疫，之後康復，當時王室指他症狀輕微，照常在家工作。根據目前的防疫規定，查理斯需要自我隔離十天，但如果他在第五及第六天的病毒檢測呈陰性，就可以提早結束隔離。

據英媒報道，查理斯與妻子、康沃爾公爵夫人卡米拉（Camilla, HRH The Duchess of Cornwall）均有接種第三針疫苗。

英國正在放寬防疫限制，英國首相約翰遜（Boris Johnson）2月9日宣布，計劃提前在2月底廢除英格蘭所有針對新冠肺炎（COVID-19）的防疫限制規定，包括新冠檢測呈陽性後進行隔離的要求。