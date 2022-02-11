強制檢測｜白田社區會堂人龍排到上山勁震撼　居民：廁所都冇得去

本港疫情持續，消息指今日（11日）新增1325確診，至少800宗初部確診，市民檢測需求急增，各區檢測站均大排長龍，動輒需時數小時。《香港01》記者早上9時到訪白田社區會堂檢測中心，約300人排隊，不設派籌，有居民特意請了半天假到場排隊檢測。



《香港01》記者早上9時到訪白田社區會堂檢測中心，約300人排隊，不設派籌。（呂穎姍攝）

白田社區會堂有職員在現場派發紙張，並記低排隊者的電話及所屬的強檢群組。職員稱，此舉並非派籌，只是簡化進入檢測中心後登記程序。

有剛完成檢測的錢生表示，因為住所被納入強檢而前來檢測，自己今日要上班，所以請了半日假。他又指，本來昨日都要來強檢，但來到時聽到要排9小時，便放棄沒有等到。他今日早上7時半便帶了椅子來排隊，等了兩小時。他認為，政府應開放更多中心可以派籌，但都體諒政府安排。

有給予240元自費檢測的溫生表示，因為工作的地盤有確診個案，而被老闆要求檢測。他直言，是因為不想等那麼長的時間，才付錢做強檢，「時間都是錢」。他續指，怕等那麼長時間會有交叉傳播，「屆時唔病都等到病。」

有第二次來檢測的李生表示，第一次檢測是周二早上（8日）做檢測，結果仍未收到。他表示，今次再來本以為等一小時就可以做到檢測，故今日剛剛收工就前來，怎知等了逾兩小時。他又揚言第三次強檢不會再來做檢測，「要等咁耐緊係唔做啦！他咪嚟搵我，我去醫院做囉！」

有排在龍尾的葉小姐亦指，自己是第二次做檢測，上次來是2月9日，由早上6時排到下午1時先完成檢測，「廁所都冇得去。」她直言，長者要排數個鐘十分辛苦，認為應該派籌，讓市民登記後再來做檢測，「搞好依啲好過派錢啦！」她又指，住白田附近的都是長者較多，「十個有九個都是長者」，有些長者為了不想等長時間而自費檢測，「對政府無話可說。」