藥劑師崔俊明：輕症者自行服紓緩藥物　政府應向市民提供清晰指引

隨著疫情的升溫，本港愈來愈多市民自行檢測發現確診後遲遲未送院。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明在港台《千禧年代》節目指，確診者在家等候期間可服紓緩症狀藥物、多喝水和休息；政府要讓市民清楚知道在什麽狀況下，才要去急症室。他稱醫管局已新購針對居家隔離的藥物，只適合有重症風險的患者服用，



香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指，若有市民自行發現確診，可先服用一些舒緩症狀的藥物。新購入的新冠口服藥只適合有重症風險認識，（資料圖片）

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明在港台《千禧年代》節目指，若有市民自行發現染疫，可先服用一些舒緩症狀的藥物，例如預備一些可治發燒、頭痛、咳嗽等藥物「看門口」；若沒有病徵，要多喝水和休息。他又指，紓緩症狀藥物并非殺掉病毒，仍要待指示是否需要送院或居家隔離。

他稱，按外國的經驗，患者若徵狀輕微，醫生一般讓患者自行在家服用成藥。但最重要的是政府必須清楚指引市民，什麽狀況下要去急症室、或到私家醫生，否則對急症室及隔離病床構成相當大壓力。

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至於最近醫管局購入新冠口服藥，不適合輕微症狀人士，只針對需要居家隔離，但有發展成重症風險的患者服用；及18歲以下人士不適宜服用，否則會影響骨骼生長。