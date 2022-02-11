明愛護師疑病區解說引短距離傳播　袁國勇道歉稱非指摘教學有問題

明愛醫院陸續出現確診個案，早前一位明愛醫院護師於教學時，長期大聲説話，被政府專家顧問袁國勇指出，有可能透過這個情況空氣傳播病毒。

今早（11日）在商台節目上，有聽眾致電平反，指出該護師非大聲説話，更是「出了名溫柔」。袁國勇就言論道歉，強調並非指摘該護師教學過程有錯，而是根據調查，該護師站在第5、6個病區講解，及帶著一眾學員，曾停留在病房4至5小時，有機會在病區講說時所帶出的病毒空氣微粒，帶入病區内，造成短距離傳播。



袁國勇表示，出現爆發的明愛醫院懷信樓12A病房，第5及第6區有5名病人有初步確診。（劉漢櫂攝）

明愛醫院陸續出現確診個案，一名護師懷疑在臨床教學時，長期大聲説話。袁國勇早前稱，病毒有機會從中透過空氣傳播。今早（11日）有市民致電商台節目表示，有市民指出該護士大聲説話，更是「出了名溫柔」。袁於節目上道歉，強調並非指摘該護士教學出現問題。

袁解釋，病房内環境當每小時有12次換氣，將會出現低沉「嗚嗚嗚」的噪聲，病房内工作人士會不自覺提高聲線。根據調查，該護師站在第5、6個病區講解，以及帶著一眾新入職同事，講解後就帶著新員工進入病房，曾一度停留在病房4至5小時。

形容情況無可避免 倡戴N95口罩

袁相信，有機會在講解時候，帶出的病毒空氣微粒，帶入病區内，最後造成短距離的空氣傳播，以致有5個病人都同樣感染。但他認爲這是「無可避免」的，因爲Omicron實在傳播力高。他稱自己都是這樣教學生，而且在病房内需要頗大聲量好「用氣」，故提議於病房作講解時，需要戴上N95口罩。