全民自我檢測｜信和集團聯同民建聯向基層派28萬套快速檢測包

新冠病毒第五波疫情大爆發，快速檢測包需求殷切。信和集團今日（11日）公布，聯同旗下黃廷方慈善基金捐出28萬套快速檢測包，透過民建聯18區地區支部及集團義工團隊，由下周起送贈基層人士。



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信和表示，民建聯快速安排集團義工隊，將檢測包在最短時間內送予有需要人士。信和集團副主席暨黃廷方慈善基金董事黃永光表示，新一波疫情尤其嚴峻，社區對病毒檢測需求大幅上升，透過送出快速檢測包，希望為防疫帶來多一重保障。他促尚未接種疫苗的人士在徵詢專業意見後，盡早接種，以保護自己及身邊的親友，齊心抗疫，「我亦謹藉此機會向一直努力不懈、守護我們健康的醫護人員、前線人員及地區義工致以由衷謝意。」

民建聯成員、港區全國人大代表譚耀宗表示，第五波疫情為本港帶來前所未有的挑戰，影響社會各行各業，對基層人士的影響力尤其深遠。他感謝信和集團和黃廷方慈善基金同心協力，全力支援社區上有需要人士。

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民建聯主席李慧琼衷心感謝信和集團和黃廷方慈善基金的適切支援，讓有需要的基層人士能透過快速檢測包在家進行快速檢測。她認為此舉不但能減輕基層市民因需進行自費檢測而帶來的額外經濟負擔，更能減少市民因輪候進行檢測而產生的人群聚集，有助舒緩社區檢測中心的壓力。她表示，民建聯義工將全力配合，聯同信和義工隊將檢測包盡快發放予基層大眾，預計將於下周起陸續送抵有需要人士。