疫情｜英美澳印巴等8國禁航令延至3.4　尼泊爾輸入個案增明起熔斷

本港疫情嚴峻，食物及衞生局今日（11日）公布，為防止輸入個案增加本港醫療系統的壓力，決定進一步延長對8個國家的禁航令兩周至3月4日，包括澳洲、加拿大、法國、印度、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國。



另外，因應過去一個月出現多宗從尼泊爾抵港的輸入個案，港府明日（12日）凌時起亦會將尼泊爾加入航班「熔斷機制」名單，同樣禁航至下月4日。



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政府1月8日起就澳洲、加拿大、法國、印度、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國實施地區性航班「熔斷機制」，有關措施原定下周五（18日）屆滿。食衞局下午表示，本港疫情持續嚴峻，過往一直有大量本港居民從該8國回港，為避免輸入個案為醫療系統帶來額外壓力，政府將延長地區性航班「熔斷機制」兩星期，在下周六（19日）至3月4日期間，禁止所有從這八個地區來港的民航客機着陸香港，並同時限制於14天內曾逗留該些地區超過兩小時的人士登上任何民航客機來港，以阻止相關地區人士經轉機到港。

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另外，過去一個月有多宗來自尼泊爾的輸入個案，港府明日凌晨零時起，亦會禁止所有從尼泊爾來港的航班着陸，並同時限制於14天內曾逗留該地區超過兩小時的人士登上任何民航客機來港。

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