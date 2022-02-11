確診政府僱員｜尖沙咀郵差初確診　元朗容鳳書母嬰健康院三人染疫

香港郵政今日（11日）公布，一名隸屬尖沙咀派遞局的郵差初步確診，今日最後一天上班，他負責紅磡蕪湖街、機利士南路、差館里、家維邨及紅磡邨一期的部分派遞工作，而尖沙咀派遞局不對外開放。



元朗容鳳書母嬰健康院有三名員染疫，其中一人為護士，負責在該母嬰健康院面見到診人士和為孕婦抽血。三人最近一次當值日期同為2月9日，當日下班後出現病徵，翌日求醫並接受檢測。



香港郵政今日（11日）公布，一名隸屬尖沙咀派遞局的郵差初步確診。（資料圖片）

初確診郵差負責紅磡區派遞工作

香港郵政指，該位初步確診的郵差，任職尖沙咀派遞局，負責紅磡蕪湖街、機利士南路、差館里、家維邨及紅磡邨一期的部分派遞工作，而該派遞局並不對外開放。他最近一次上班日期為今日，上班期間有進行體溫檢測，體溫正常。他外出工作及在派遞局工作時一直有佩戴口罩。

香港郵政指，今日獲悉事件後，已即時安排與該郵差一同工作的人員接受病毒測試，並按照衞生署衞生防護中心的指引，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。

尖沙咀派遞局將於明日（12日）暫時關閉。香港郵政已在該名郵差曾到訪派遞的處所張貼通告，以知會公眾相關情況。區內包括尖沙咀、柯士甸、紅磡（南）及黃埔的派遞服務及智郵站服務在此期間會有所延誤。如有查詢，可致電熱線2921 2222。

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元朗容鳳書為孕婦抽血護士快速抗原檢測呈陽性

衞生署今日表示，兩名元朗容鳳書母嬰健康院工作的員工新型冠狀病毒檢測呈初步陽性，他們為一名文員及一名二級工人，負責一般行政及支援工作。另外一名員工快速抗原檢測亦呈初步陽性，患者為一名護士，負責在該母嬰健康院面見到診人士和為孕婦抽血。三人最近一次當值日期同為2月9日，當日下班後出現病徵，翌日求醫並接受檢測。

該三名員工工作時有佩戴適當的個人防護裝備。衞生防護中心的流行病學調查正在進行中，有部分員工被列為密切接觸者。該母嬰健康院今日下午已關閉以進行徹底清潔和消毒，職員已聯絡預約人士另作服務安排。由於人手問題，該母嬰健康院明日（12日）起只會提供必要服務，署方會聯絡預約人士另作服務安排，並會因應情況盡快恢復正常服務。

房屋署表示，昨日（10日）得悉一名由服務承辦商聘請在葵翠邨工作的客戶服務助理初步確診。該名客戶服務助理負責檢查居民在進入葵翠邨物業服務辦事處前，是否已使用「安心出行」流動應用程式，及為居民量度體溫等工作。她最後一天上班日期為2月9日，她工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。