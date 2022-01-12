香港郵政周四起可網上預訂賀歲生肖郵票　不提供即時人手蓋印服務

香港郵政今日（12日）公布，明日（13日）上午8時起至1月17日，重新開放網上預訂服務，供顧客訂購將於下周二（18日）以「歲次壬寅（虎年）」為題發行的賀歲生肖郵票及相關郵品。



香港郵政指出，因應本地疫情最新發展，將重新開放網上預訂服務，供顧客訂購上述特別郵票及相關郵品。顧客可經香港郵政網上購物坊「郵購網」訂購郵品，無需親臨郵政局，香港郵政會另行通知顧客領取訂購郵品日期。



香港郵政公布，明日（13日）上午8時起至1月17日重新開放網上預訂服務，供顧客訂購將於下周二（18日）以「歲次壬寅（虎年）」為題發行的賀歲生肖郵票及相關郵品。（香港郵政網站）

香港郵政亦宣布，為避免郵政局人群聚集和遵守社交距離措施，所有郵政局於該套特別郵票發行當日不會提供即時人手蓋印服務予任何正式首日封／紀念封／自製封，但會設置收集點，以便顧客遞交需要人手蓋印服務的首日封／紀念封／自製封。

已蓋銷的郵品可於1月19日起取回，香港郵政在接收該等有待人手蓋印的郵品時會告知顧客領取日期，而自備封蓋銷服務申請的截止日期，亦會延長至1月17日。如顧客於1月4日前已訂購該套特別郵票，領取日期不會受影響。