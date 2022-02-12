強制檢測｜麗閣社區會堂龍頭5時到場　市民望可提早開門便利長者

本港新冠肺炎疫情持續，雖然衛生防護中心昨（11日）更改強制檢測準則，如同一大廈短期內有2個單位受影響（有確診個案），才會強制檢測，惟今早（12日）多區仍有大批市民排長龍等候強制檢測，位於重災區的元朗市東社區會堂檢測中心，就有人凌晨4時到場排頭位，亦有市民表示，希望檢測中心可提早開門。



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元朗市東社區會堂檢測中心早上8時開門，不願上鏡的鍾生鍾太排第一，指今日凌晨4時到場，其居住的大廈有人確診所以要強檢，因需要上班，怕遲來會多人，所以早些到場，兩人檢測後稱「都幾快手」。

長沙灣麗閣邨麗閣社區會堂於早上10時開門，龍頭約凌晨5時到達，人龍排至麗葵樓。「冬天熱天老人家都係辛苦，你睇下啲人企喺到幾個鐘，好攞命，企得耐好辛苦㗎！」退休人士葉先生約凌晨5時開始排隊，他有朋友幫忙排頭位，並特意帶摺凳下樓排隊，因有腳患而不適宜長時間站立。

他說，收到安心出行通知而前往社區會堂檢測，這次是他第2次檢測，前幾天第1次檢測時用了接近2小時多排隊，令他十分疲累，寧願自費檢測而不排隊檢測。葉先生認為政府的檢測站需有改善地方，「外國都係喇，老人家同細路仔全部都有優惠（優先），香港作為咁先進嘅都市，學下人哋外國啦。」他認為，如果檢測中心可以提早開門，或許對長者及上班人士有利。

鄭女士表示，今早7時15分到場排隊，由於工作地點有人確診故到場檢測，其公司要求員工提供檢測結果，是陰性才可上班，並需要檢測兩次。她說，近期檢測中心開始多人，因此她都有提早到場，「無咩所謂，安全起見，都係保障自己」。她稱，自己從事建築行業，目前仍未能上班，影響近日的收入。對於政府的檢測措施感到還可以，指出上址有10多個檢測站，有感流程都快。她又說，「我哋自己都會擔心驚中招，有啲小朋友喺到，仲有啲孫喺到，好細好驚」，目前已減少外出及減少家庭聚會。

市民李小姐表示，接獲檢測通知需要檢測兩次，故今早7時許到場排隊，她指排隊時間相對長，擔心排隊時會接觸到高危人士。

歐陽小姐指出，今日第2次檢測，公司要求員工提供檢測報告才可以上班，惟上次檢測仍未收到通知，影響其工作，認為政府可以早點開檢測站。