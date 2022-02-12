深水埗楓樹街檢測站人龍排至場外　清潔工指4日仍未收到結果

本港新冠肺炎疫情持續，雖然衛生防護中心昨（11日）更改強制檢測準則，如同一大廈短期內有2個單位受影響（有確診個案），才會強制檢測，惟今早（12日）多區仍有大批市民排長龍等候強制檢測。深水埗楓樹街遊樂場檢測站今早9時許約200人輪候，人龍排至遊樂場外圍。



2月12日深水埗楓樹街遊樂場（陳浠文攝）

任職清潔工的譚小姐受訪表示，她周三（9日）應老闆要求做檢測，但一直未收到檢測結果，亦不知如何查詢結果。由於她無法向公司交代，於是今日再來排隊，她無奈道：「若然（公司）要炒我，咁點呢？」

譚小姐指周三排隊已費時近2小時，今日也要用上班時間排隊做檢測，她表示香港現時檢測人數眾多，理解政府人員有難處，但安排未如理想會影響小市民，「政府要知道市民心急份工」。

譚小姐續指，之前是從事飲食業，惟疫情期間被解僱，而且並未獲得賠償，她怒斥：「林鄭一毫子無俾過我，佢而家話有一萬蚊，但補唔補得返我哋？」

從事進出口貿易的黃先生表示，早前收到強檢通知要接受三次檢測。周三（9日）已請了半日假到白田社區會堂做第一次檢測，當時排隊需時45分鐘。而今日則要做第二次檢測，並已用應用程式預約了下周二（15日）做第三次檢測。

他表示，公司並無特別要求他出示檢測結果，但他認為要負起責任。對於本港檢測中心數量少，市民要大排長龍，黃先生認為人口密集的地區，政府應加派人手，設立更多檢測站以作分流。

從事滅蟲工作的羅先生說，自己並無收到任何強檢通知，惟因工作關係要進出不同處所，部分地方要求出示檢測結果，故惟有前來檢測。他本身居住在荃灣，但今早工作較少，故專程來到深水埗排隊。