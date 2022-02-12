避疫│港珠澳大橋金巴一票難求　一家六口持逾時檢測結果闖關失敗

本港新冠肺炎疫情嚴重，每日新增逾千宗個案，不少市民都「北上」避疫，經港珠澳大橋往來香港和珠海的穿梭巴士「金巴」，今日（12日）起恢復雙向運行，《香港01》記者中午到港珠澳大橋香港口岸視察，發現有不少未能預約到金巴車票的市民，在口岸旅檢大樓外盡最後努力搶網上退票，亦有一家六口明知檢測結果已超過24小時，仍前來「闖關」，最終失敗而回。



未有車票的周先生與太太，今早6時與10多歲的兒子，打算經港珠澳大橋回珠海，在上車前一刻才搶到一張今日下午3時的「金巴」車票。由於兒子要趕往內地上學，周太先安排兒子進入口岸登車，她與丈夫則在旅檢大樓門外繼續以手機搶購車票。

大批市民經港珠澳大橋返內地避疫。(歐嘉樂攝)

周太展示其手機，指由今日到本月20日從香港到珠海的車票已售罄，雖然現場有人因為檢測結果逾24小時未能離境登車，想將車票轉讓予她，但車票均是實名制，未能轉讓。她只能與丈夫等人退票，再在網上車票系統搶那些退回的車票。她提到，因為車票便宜，不少人即使未能離境都無退票，不容轉讓的做法欠彈性，浪費了不少車票。

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對於兒子稍後要獨自乘車，未來14日要一個人在隔離酒店，周太坦言略感擔憂，周生則指「讓他（兒子）經歷一下，都是好事。」夫婦二人的檢測結果將在今日下午4時後超過24小時，若然未能搶到車票，他們無奈說只能回去再做檢測。

另有市民指，因要回內地工作，在「金巴」車票恢復發售時已即時在網上搶購，但車票在一分鐘後售罄，只能「今日來闖關」。他又指，今早已去過深圳灣，但多想離港「避疫」的港人，特別是長者及小朋友，所以乘的士來港珠澳大橋「闖關」。由於他的檢測結果只有效至今日下午4時，他對今日能回去珠海不抱期望，「個個都搶到（車票），但我搶不到。」

另一位想經港珠澳大橋到珠海的市民李先生提到，疫情下已有半年未見身在內地的太太，隨著香港疫情惡化，太太非常擔心，不時要求他返回內地。他昨晚11時在網上訂票，至凌晨約2時才完成，惟今日來到口岸才發現自己訂錯往澳門的車票。他的檢測結果至今晚8時仍有效，希望會搶到其他人的退票。

在港讀書的內地生王先生指，昨日在網上成功訂購「金巴」香港往珠海的車票，雖然知道檢測已超過有效時間4至5個小時，今日仍前來嘗試能否登車。他其後未能登車，會退票及前往再做檢測，希望明日能順利坐車回珠海。

王先生提到，香港疫情嚴峻，料「沒一、兩個月也控制不來」，在疫情下生活亦變得不方便。加上昨日學校宣布將轉為網課，他覺得回內地疫情較穩定、生活較舒適，所以決定回去。

另有一家六口從旅檢大樓出來時表示，因檢測結果超過有效時間一小時，全家只好離開再作打算。