新冠肺炎｜2混種短毛貓病毒測試陽性　主人為確診個案密切接觸者

本港疫情嚴峻，漁農自然護理署今日（4日）公布，有兩隻交到該署的貓隻，其樣本對新冠病毒測試呈陽性反應，但貓隻沒有任何新冠肺炎相關的病徵。當局指，有關個案涉及五隻居於上水的混種短毛貓，由於其主人為確診個案的密切接觸者，貓隻今日被送到漁護署接受檢疫。



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同屋另3隻短毛貓無確診

漁護署表示，該署為相關五隻貓隻抽取樣本進行新冠病毒測試，結果顯示，從其中兩隻貓隻抽取的樣本對病毒測試呈陽性反應，但貓隻沒有任何病徵，該署強調會繼續為該批貓隻進行密切監察及跟進測試。不過該署指相關貓隻的主人為確診個案的密切接觸者，相信暫時未是確診個案。

漁護署：任何情況都不應棄養寵物

漁護署提醒畜養寵物人士須保持良好衞生習慣，包括與動物或其食物及物品接觸前後洗手，以及避免親吻動物；並保持家居環境清潔衞生。身體不適者應避免與動物接觸。如發現寵物的健康狀況出現變化，應盡快尋求獸醫的意見。

該署提強調，寵物畜養人士應時常保持良好衞生習慣外；不論任何情況，都不應棄養寵物。另外，截至今日共有9隻狗隻及10隻貓隻的樣本對新冠的測試呈陽性反應。