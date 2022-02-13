院舍爆疫｜增至少11間中招　屯門良景成人訓練中心全體需檢疫

第五波確診數字持續攀升，今日（13日）新增1347宗個案。衞生署衞生防護中心公布，再有至少11間老人院舍爆疫。其中屯門扶康會良景成人訓練中心有較多確診者，故需要全體人士檢疫。至於早前已有16間老人院舍需要撤離，其中深水埗溫暖護老院的護老院職員投訴，10名員工被困院舍數天，其中9人接受快速測試時呈陽性，但是當局仍未將他們接走隔離。衞生防護中心傳染病處主任張竹君解釋，9名職員報上老人院地址，無其他地址，所以他們在老人院作家居檢疫，但因應他們要求轉檢疫定點，會安排去鯉魚門檢疫



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，再有11間老人院舍爆疫。（資料圖片）

中招院舍包括護老院及成人訓練中心等

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，陸續收到老人院舍爆疫的消息，確診者包括員工及院友。元朗青松護理安老院有一名清潔員工確診，正在調查是否有緊密接觸者；觀塘扶康會成人訓練中心有一些確診及初步確診的人士；新蒲崗百樂護老有限公司有初確個案；慈雲山松齡萬年護老中心有一名初步確診人士。

另外，新蒲崗香港傷健協會樂融軒有一些確診個案；粉嶺益豐護理中心有一些初步確診個案；大埔嘉怡護老院有一名文職員工確診；屯門新生精神康復會田景宿舍有一些初步確診個案；浸信會愛群社會服務處中途宿舍有一些初步確診個案；屯門良景成人訓練中心有較多確診者，所以需要全體人士要檢疫。張竹君坦言，現在陸續出現老人院爆疫的情況，正在跟進相關個案。

張竹君解釋溫暖護老院9員工本在老人院家居檢疫 稍後將送檢

早前深水埗溫暖護老院累計有4名長者染疫，當中1人離世。護老院的長者已被撤走，惟護老院的10名職員等候數天，至今仍未獲當局接走隔離。10名職員中更有9人快速測試呈陽性，有職員形容他們如自生自滅。張竹君解釋，9名職員報上老人院地址，無其他地址，所以他們在老人院作家居檢疫，但因應他們要求轉檢疫定點，會安排去鯉魚門檢疫

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