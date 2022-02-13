再有幼童染疫危殆　梁子超：兒童對omicron抵抗較低　不能當流感

本港日前有一名4歲男童染疫亡，成為本港爆發疫情以來最年輕的死者，而今日（13日）再有一名初步確診的3歲女童情況危殆，已轉送至兒童醫院深切治療部。

呼吸系統專科醫生梁子超接受訪問時表示，香港兒童未曾接種疫苗，加上本地以前從未有過大型爆發，兒童未曾曝露在新冠病毒下，變相該群組對於Omicron病毒的免疫處於相當低的水平，因此感染Omicron病毒的風險較高，不能當作普通流感處理。他希望政府盡快設立新冠肺炎線上支援服務，為懷疑感染新冠病毒的兒童提供檢測服務，以及向家長提供相關指示。



呼吸系統專科醫生梁子超表示，希望政府盡快設立新冠肺炎線上支援服務。（資料圖片）

病徵與風感冒相似 英美數據：染Omicron入院率較高

梁子超指出，現在普遍新冠病毒病癥都是咳嗽、發燒、喉嚨痛、腸胃不適等，與普通的傷風感冒極爲相似。但他提醒，如果兒童出現以上病癥要特別小心，盡快接受新冠病毒測試。他提到，如果兒童出現病癥，且持續嚴重惡化的話，應要去急症室求醫。若兒童病癥輕微的話，可先服用紓緩性藥物，向家庭醫生或私家醫院門診要求進一步病毒測試。

梁子超亦引述根據英美兩國的數據，指相比起成年人，Omicron變種病毒對兒童的影響更為嚴重，入院率亦較高。他說，香港兒童未曾接種疫苗，加上本地過去從未有過如現在一樣的大型爆發，變相兒童對於Omicron病毒的抵抗力處於相當低的水平，因此他們感染Omicron病毒的風險較高，不能當作普通流感處理。

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倡設支援服務

他表示，政府雖然表示優先讓受感染兒童入院，但問題是現在大量兒童有不同病症出現，需先分辨兒童是否確診、了解個案的輕重緩急，故當局有迫切需要設立新冠肺炎線上支援服務。

梁子超坦言，現時沒有機制能夠提供新冠肺炎的網上或電話支援服務，很多時候家長未能分析子女是否感染新冠肺炎或其他常見的病毒。他希望政府或公私型機構對有病徵（懷疑個案）兒童的家長提供線上支援服務，包括盡快安排快速抗原測試或深喉唾液檢測，及向家長提供相關指示，提示他們下一步應該怎麽做，並轉介衛生防護中心跟進。

兒童搬離家居檢疫住所有難度 患者盡量好個人環境衛生

現時不少患者仍在家居等候隔離治療，倘兒童的家人染疫，是否應該需要撤離？梁子超坦言，現在隔離設施不足，家庭成員大多需家居檢疫，更重要是兒童不能獨自一人搬離住所，需要成人陪伴，存一定難度。

他提醒，仍在家中的患者要盡可能注意個人及環境衛生，與家庭成員接觸時須佩戴口罩，不要共用物件。如若需要共用洗手間，患者如厠後，尤其是大便後，必須以漂白水徹底消毒。

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