疫情｜生產力局兩職員初步確診　生產力大樓暫停對外開放至2.24

香港生產力促進局今日（14日）公布，有兩名職員初步確診，負責內部工作，農曆新年假期後未有接觸局外人士，最後上班日期為上周一（7日）。生產力局已全面清潔及消毒九龍塘生產力大樓的辦公室，並已安排與相關職員在工作上有密切接觸的人士接受病毒檢測。



香港生產力促進局公布，有兩名職員初步確診，負責內部工作，農曆新年假期後未有接觸局外人士。（香港生產力促進局提供）

生產力局表示，會繼續實施特別上班安排，期間生產力大樓維持基本運作，但暫停對外開放。除提供緊急服務的職員外，其他職員可按主管安排在家工作；大部份項目、服務及日常工作將維持正常及繼續進行，惟有部份如測試服務則有機會因在家工作安排而受到影響，公眾仍可透過電話及電郵與生產力局職員聯絡，相關安排暫定實行至2月24日。

至於該局所有場地、轄下知創空間（Inno Space）及生產力學院，亦將暫停對外開放至2月24日，期間轄下場地的租賃服務亦會暫停；原定舉辦的所有課程將會改以網上舉行或延期，訪問團及相關活動亦會延期至另行通知。

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此外， 2月24日起所有人士（包括生產力局員工、合約承辦商人員、訪客及公眾，獲豁免人士除外） 在進入生產力大樓前必須出示已接種最少一劑新冠疫苗的紀錄證明，因年齡而未符合接種資格人士可獲豁免，因健康原因而不適合接種並持有相關醫生證明書人士，須出示三個月內簽發的相關醫生證明書及由政府認可醫療機構發出的72小時內有效核酸檢測陰性結果證明，待核實方可進入大樓。