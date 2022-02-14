疫情｜首現幼童危殆　劉宇隆分析三大原因現重症　籲加快外展接種

本港連日來錄得破千宗新冠肺炎個案，初步確診錄得約2000宗，再破單日紀錄，有幼童情況危殆。疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆表示，幼童未接種疫苗、近年少外出未有感染社區流行病毒以導致「交叉免疫」、以及上呼吸道較窄，較容易出現重症。



疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

一名3歲女童染疫後，因情況惡化轉送兒童醫院深切治療部ICU。劉宇隆今日（14日）在港台節目《千禧年代》分析有三大原因，包括接種疫苗未到位；近兩三年兒童減少上學和出外活動，令4歲或以下兒童少接觸人類冠狀病毒，未能透過重複感染帶來「交叉免疫」，以激活T細胞對抗新冠病毒；以及幼童體積小、器官窄，故較容易出現重症。

對於有一名4歲男童死後發現初步確診，他指今日會進行解剖，了解其全身有否新冠病毒擴散，篩查死因，倘發現有免疫功能缺陷，首數天病毒量會大增，呼籲家長切勿恐慌。

倡安排合適幼童居家隔離 召私家醫生每天視像看診

第五波4%患者小於4歲，政府昨宣布降低科興疫苗接種年齡下限至3歲。劉宇隆坦言，對於兒童感染情況感憂慮，如何落實接種疫苗是重中之中，建議可考慮邀請私人執業的兒科醫生、退休護士等組成外展隊，到幼稚園、小學為幼兒打針。他又指，目前復必泰疫苗沒有足夠數據支持3至5歲幼童接種。

醫管局接收患者超負荷，劉宇隆認為，幼童患病後由熟悉生活環境去到陌生的醫院，除了藥物治療，也需要家人陪伴增加安全感，故兒科病房容許家人24小時陪伴，但面對患者日益增加，連同長者及病情嚴重的患者，隔離設施難以應對。因此，他建議，若家庭環境適合，沒有長期病患的染疫幼童可考慮安排留在家中照料，並向家長提供明確指示，使他們安心；同時徵召私家醫生每天遠程診治，為幼童視像看診，有擔心才送院，而非依賴電話熱線查詢。

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