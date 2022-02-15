疫情│醫生料每日感染或達7000宗　兒童現咀唇發紫等應叫救護車

本港的新冠肺炎第五波疫情嚴峻，昨日（14日）單日確診及初步確診數字為兩年多疫情來新高。中大公共衛生及基層醫療學院助理教授郭健安在今日在港台《千禧年代》中表示，現時的每日感染數字相信遠高於確診數字，較當局公布的更高，料高達6000至7000宗。



他指，部份患者病徵比較輕微，甚至無病徵，加上醫療系統負擔大，很多人會選擇自行服食成藥「自己搞掂」，而無到醫院求診。另外，部份人士可能等待入院需時數天，期間已感染家中人士，估計每日感染數字有機會為6千至7千人。

他稱，醫療系統資源有限，在社區檢測中心驗出初步陽性的樣本，要再交由衛生署公共化驗服務處覆檢需時兩天至三天，有點滯後，他認為隨著馬鞍山體育館的「火眼實驗室」投入服務，相信檢測能力有限的問題會稍為改善，到時才考慮是否加入私人化驗所協助工作較佳。

▼2月14日 馬鞍山體育館「火眼實驗室」▼



+ 10

近日出現感染新冠病毒的兒童嚴重個案，瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華在同一節目中說，估計本港若整體感染人口增加，兒童個案有機會再度上升，提醒家長保持冷靜，在家同樣要戴上口罩外，為兒童做好社交距離措施，也要避免到補習班等活動，在未接種疫苗之前，應留在家中。

關又說，若兒童出現發燒、咳嗽、流鼻水及喉嚨痛的病徵，應盡快做快速測試。兒童一旦確診，亦毋須過分憂慮，由於目前醫療系統比較緊張，要保持冷靜，不要自亂陣腳，耐心等候當局安排入院或隔離設施。指大多數患者會有三、四日內病徵減少及慢慢康復，大多數病童都不用服抗病毒藥，而發燒兩三天，服用兒童適用的退燒藥亦能退燒。

▼2月12日 長沙灣體育館等候檢測人潮▼



家長可留意，若兒童感染後仍十分活潑，沒有發高燒，又能進食、大小便的次數及份量與日常沒有大分別，可以在家照顧，但若發現兒童出現呼吸困難、咀唇發紫、心口痛、心跳加速、持續發燒或神智模糊等緊急狀況，便應馬上召喚救護車，另外要留意兒童出現嘔吐，可能是影響了中樞神經，家長要留意。若家中有感染者但暫時未能入院，要盡量做好隔離，分開進食及待感染者最後一個沖涼，減少交叉感染。

他指，兩隻疫苗對兒童都安全有效，無甚副作用，科興疫苗與兒童自小接種的疫苗是同一技術、復必泰疫苗的中和抗體高些，但有機會出現心肌炎，呼籲家長應盡快為子女預約接種，家人也應接種，建立保護屏障。