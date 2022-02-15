員工確診被要求謊稱WFH　公司：咁誠實冇人欣賞　同事慘蒙在鼓裏

本港第5波疫情大爆發，Omicron變種新冠病毒傳染力強。1名在法律事務所工作的網民近日發文指，有同事接獲衞生署通知確診，該名同事立即知會上司和老闆，又聯繫辦公室附近座位的同事，讓他們做檢測。樓主表示，公司方面全程沒有通知大家有員工確診，甚至要求確診者向衞生署謊稱自1月中已開始在家工作，以免招致公司損失。



有網民指公司有同事確診，卻被上司要求向衞生署謊稱自1月起開始在家工作。（示意圖 / GettyImages）

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網民「計劃王」在連登討論區發文，表示衞生處日前通知其1名同事確診，同事通知上司和老闆，亦提醒了辦公室座位較近的同事做檢測，所有獲知會的同事分別使用快速檢測包或到檢測站，後來另一同事透過檢測包發現陽性。在整個過程中，樓主指公司一方從沒打算通知他們有員工確診，「其實公司仲有同事未知有人確診，無做檢測，聽日會照常返工」。

更離譜的是，確診同事其後收到公司經理來電，要求他向衞生處改口風，改稱自己其實自1月中起，已經在家工作，假如日後有其他同事確診，亦要統一口徑，以免影響公司，「公司話自己咁誠實講返工無人會欣賞你，但反而會連累公司要消毒……經理話政府無咁得閒trace（追蹤），總之全同事夾口供就得」。

本港爆發第5波疫情，大批網民狠批樓主的公司自私，不顧公共衛生安全。（資料圖片）

樓主看不過眼公司的應對方法，不滿公司要求員工說謊，惟大部份同事卻認為並非大問題，讓他感到很無奈。大批網民亦紛紛留言，批評公司自私自利，認為員工不應為公司虛報資訊，「公司之後肯定話冇咁講過」、「有事你同事負責，幫公司大話，萬一出事公司唔會理，個上司都幾X街，梗係誠實講啦」、「唔怪之得疫情會爆到七彩啦」、「消毒嘅錢都唔願意畀，叫間公司執咗佢好過啦」。

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