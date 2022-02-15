男子涉社交媒體煽惑選舉中投無效票　辯方要求案押後至下周再訊

57歲男子於上周五（11日）遭廉署落案起訴，控告他於2021年立法會換屆選舉(立法會選舉)的選舉期間，在其個人社交媒體專頁上展示三則貼文，並分享有關貼文至其他社交媒體專頁，煽惑他人在該選舉中投無效票，案件今（15日）在西九龍法院提堂。辯方申請將案件押後至本月22日，以待索取相關文件，獲裁判官鄭念慈批准。被告獲准以1000港元保釋候訊，期間不得離港及需交出所有旅遊證件。

被告周榮達（57歲，產品主任），被控以3項「在選舉期間內作出藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票的非法行為」罪，指其於2021年11月2日至 2021 年 12月 19日，在香港或其他地方，在選舉中，即在2021年立法會換屆選舉，藉公開活動作出非法行為，即在一個名為「Victor Chou 」的 Facebook 專頁上分別展示3則貼文，並分享該貼文至其他 Facebook 專頁，煽惑在該選舉中投票的另一人以任何方式處置發給該另一人的選票，致使該選票在該選舉中根據任何選舉法例會被視為無效。

案件編號：WKCC562/2022