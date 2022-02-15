疫情｜急症室爆滿　數十人病床上蓋毛氈露天等覆檢　明愛加隔離區

疫情嚴竣，公立醫院爆滿，服務飽和，由救護車送到醫院需要覆檢的病人，要於露天位置等候，元朗博愛醫院急症室外，今日（15日）所見最少逾廿人躺在病床上或坐在膠櫈上等候，部份人需蓋上毛氈保暖。另外，明愛醫院昨日起亦在戶外地方加開一個隔離區，以應付急劇上升的確診人數。



明愛醫院急症室外，十多名長者躺在帳篷外的病床上，部份人獲發棉被保暖，亦有人需蓋上保暖鋁紙。（余俊亮攝）

元朗博愛醫院急症室出入口外的停車處，被劃作新冠病毒覆檢人士的等侯區。中午時份，20多名市民被安排於該處等候，大部份人獲安排坐在膠櫈上，部份長者則獲安排於病床上休息。今日氣溫稍涼，部份等候的市民需裹上醫院提供毛氈保暖，有數名穿上保護衣的醫護人員照顧在場人士。

另外，位於深水埗的明愛醫院亦在急症室旁的空地設隔離區，該隔離區設置十多個黃色帳篷，均已有人使用。約十名長者需躺在帳篷外的病床上休息，另外亦有十多名市民需坐在隔離區旁等候。部份等候的市民獲發棉被保暖，亦有人需蓋上保暖鋁紙。

急症室對面的露天停車位亦設另一隔離區，有約廿個藍色帳篷，部份帳篷內有多於一人等候，當中有人手抱嬰孩。隔離區中央擺放多個水壺，供等候的市民自行取水。

有在場職員指，在隔離區等候的市民大部份已完成採樣，正等候覆檢結果。她表示，急症室旁的等候區已啟用多時，但近日確診者人數急升，故昨日在急症室對面的停車位，再增設隔離區。