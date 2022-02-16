疫情｜消息：今增4,285確診創新高　12000名患者社區等候送院

第五波疫情嚴竣，消息指，今日新增4,285確診個案，創疫情逾兩年來新高，初步確診亦有逾3,000宗，顯示疫情未有回穩跡象。

患者人數急增，公立醫院服務不勝負荷，消息稱，截至昨日，滯留社區等候送院的初步確診及確診者人數高達12,000人，增加病毒在家庭及社區傳播風險。

為了支援大批留在社區的輕症患者，醫管局設立七間指定診所今日（16日）開始運作，專門服務確診或初步確診的市民，但不包括自我快速測試呈陽性的市民。



消息指，今日新增4,285確診個案，創疫情逾兩年來新高，個案亦較早前確診逾2,000宗倍增，今日初步確診亦有逾3,000宗，顯示疫情未有回穩跡象。

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患者大增亦令醫療設施爆煲，大批患者未及送院，消息稱，截至昨日，仍留在社區，等候送院的初步確診及確診者達12,000人，患者長時間留家等候，增加在家居及大廈播毒的風險，情況並不理想。

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大量患者未能適時入院或隔離，醫管局今日設立七間指定診所為患者提供協助及治療，並有3項支援給予等候轉送入院或社區隔離設施的市民，包括支援熱線、護訊聆及會診服務，即使只持快速測試檢測陽性的人士，如未能「搶樽」做深喉唾液樣本測試，亦可獲酌情處理。當局亦會研發通報及監測平台，供社區患者上載病徵及測試結果。