華為終端去年6月進口兩公噸爆Mon廢電池　遭環保署截獲罰1.2萬

過去屢有大量電子廢物進口香港，甚至於鄉郊地區傾倒。環保署早前公布去年12月檢控數字，其中包括3宗，涉及華為子公司華為終端 （香港）有限公司的輸入受管制廢物案件，華為終端因而合共遭罰款1.2萬元。

有本港環保團體批評，華為作為中國和國際知名企業，竟進口電子垃圾到港，對商譽定必帶來負面影響，促環保署及海關加強把關，免香港淪為電子垃圾貿易自由港。

華為發言人表示，接受有關裁決，並已就個案作出跟進，將確保不會再發生類似事件，並將一如既往嚴格遵從香港法例。



▼華為終端去年被環保署截獲的電子廢物▼



環保署最新檢控公告顯示，「華為終端（香港）有限公司」於去年6月6日，因未持有許可證而將受管制廢物輸入本港，結果遭環保署截獲，並發出共三張傳票，粉嶺裁判法院裁定華為終端罪成，共罰款1.2萬元。

翻查資料，華為終端隸屬於華為技術，屬華為的核心業務之一，產品有手機、個人電腦、平板電腦等設備。

涉案電子廢物逾1000公斤

環保團體綠惜地球引述環保署回覆，指環保署去年6月，在海關青衣驗貨場抽查一個從阿聯酋進口香港的貨櫃，在本來報稱載有舊手提電話及配件的海運貨櫃中，查獲一批有約2,700件廢手提電話顯示屏，部份顯示屏嚴重破裂，另有100件廢平板電腦顯示屏、130公斤廢電池及900公斤廢印刷電路板。

▼香港過去屢次發現違規入口的電子廢物▼



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環保署回覆綠惜地球時亦表示，涉案貨櫃內有多種受管制廢物，包括廢電話或平板電腦的顯示屏、廢電池和廢印刷電路板，向該公司發出共3張傳票，並要求將全數受管制廢物退回來源地，而今次事件是華為首宗涉非法進口受管制廢物的案件。

綠惜地球發言人認為，華為作為中國和國際的知名企業，理應肩負更大的企業環保責任，進口電子垃圾，對商譽定必帶來負面影響。環團促請環保署及海關加強把關工作，避免香港淪為電子垃圾的貿易自由港。

華為︰確保不會再發生類似事件

華為回覆《香港01》查詢時表示，接受有關裁決，並已就個案作出跟進，將確保不會再發生類似事件，並將一如既往嚴格遵從香港法例。

環保署表示，於2021年6月在香港海關的青衣驗貨場抽查一個從阿拉伯聯合酋長國進口香港，報稱載有舊手提電話及配件的海運貨櫃，截獲一批受管制廢物，包括廢手提電話顯示屏、廢平板電腦顯示屏、廢電池及廢印刷電路板，總重量約2公噸，署方指是次涉及的相關廢物不算大量。