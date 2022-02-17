十日七名在囚者確診　沙咀懲教所改隔離囚友　入境處停青山灣探訪

第五波疫情在全港大爆發，懲教所內亦有多人確診。懲教署表示，由2月8日至今共發現7名在囚人士確診，故會將大嶼山沙咀懲教所暫時用作署內隔離設施。現時在沙咀懲教所的在囚人士，會轉移至塘福懲教所。

入境事務處的青山灣入境事務中心，亦有一名入境事務助理員初步確診，患者負責探訪登記服務。當局指，為確保被羈留人士及職員安全，該中心的公務探訪服務即日起暫停，直至另行通知，以便中心徹底消毒及安排中心職員進行病毒測試。



懲教署表示，由2月8日至今共發現7名確診在囚人士，署方已於2月13日騰出柴灣歌連臣角懲教所用作臨時隔離設施，並把確診在囚人士集中管理，但為應對疫情短期內可能出現急劇變化，決定將沙咀懲教所騰空作為另外一個臨時隔離設施，而本在沙咀懲教所的在囚人士，已轉移至塘福懲教所。

懲教署︰若情況惡化會推行「鎖倉運作模式」

懲教署表示，現時所有當值懲教人員及在囚人士均須進行體溫探測和配戴口罩，而亦推行「假日運作模式」，更指若情況惡化，會推行「鎖倉運作模式」。署方指，現時正為所有職員和在囚人士進行全面檢測，冀找出院所內的隱形傳播。

一名於青山灣入境事務中心負責探訪登記服務工作的入境事務助理員初步確診。（資料圖片）

青山灣入境事務中心一職員初確診

入境處下午亦表示，一名於青山灣入境事務中心負責探訪登記服務工作的入境事務助理員初步確診。當局指，該中心的公務探訪服務今日起暫停，直至另行通知，以便徹底消毒及安排中心職員進行病毒測試。如有緊急情況，相關人士可致電中心探訪室職員跟進。