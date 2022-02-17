疫情｜林鄭與酒店業界會面　稱已物色4400個酒店房間用作隔離

新冠肺炎在況肆虐，據行政長官辦公室公布，行政長官林鄭月娥昨日（16日）與香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城和一眾酒店業主舉行網上會議，就政府的社區隔離設施酒店計劃尋求其支持，並對計劃能提供至少10,000個酒店房間感到樂觀。在會議前，政府已成功物色約4,400個酒店房間納入計劃，其中約1,700個將在本周內啟用，餘下的將在下周內啟用。



政府表示會議甚具建設性，使工作取得良好進展。林鄭月娥說：「酒店代表會上展現熱誠和表示支持，對參與計劃反應踴躍，令我深受感動。我早前指希望能物色7,000至10,000個酒店房間作隔離用途，在政府與酒店業界共同努力下，我對計劃能提供至少10,000個酒店房間感到樂觀。」

行政長官林鄭月娥今日（二月十六日）與酒店業界進行網上會面，推展社區隔離設施酒店計劃。

林鄭月娥又說：「政府將為參與計劃的酒店員工提供必要的感染控制培訓，並預期就提供所需醫療支援作出適當安排。我們非常感謝酒店前線員工願意協助運作轉為隔離設施的酒店；而如參與計劃的酒店希望由政府團隊負責設施的日常運作，包括登記入住和退房、分配房間、清潔和保安等，政府亦願意配合，以期更多酒店可參與計劃。我期望在這一兩日內收到各位的正面回覆。」

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招募約1,000名退休紀律部隊人員參與

林鄭月娥會上亦表示已指派保安局局長鄧炳強督導社區隔離設施酒店的運作，相關政府部門將會支援，另已招募約1,000名退休紀律部隊人員參與其中。政府將和參與計劃的酒店保持緊密聯繫和合作，確保有序安排相關人士轉往指定酒店房間進行隔離和完成隔離程序。

林鄭月娥表示：「在國家主席習近平透過國務院副總理韓正向我轉達其高度關注和大力支持下，社會各界現時必須攜手克服第五波疫情，展現香港精神。我再次呼籲全港市民保持信心，支持特區政府的防疫措施。」

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