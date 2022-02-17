更新安心出行｜疫苗通行證2.24實施　政府籲升級至3.0.2　附教學

【安心出行App／安心出行教學／疫苗通行證/流動支援站】政府早前宣布將於2月24日全面實施「疫苗通行證」，全港23個處所，包括商場、街市、超市、餐飲等，都必須掃「安心出行」及展示疫苗接種證明才能進入。政府資訊科技總監辦公室（資科辦）發言人表示，市民應盡快把「安心出行」流動應用程式更新至3.0.2版本，並把疫苗接種紀錄（電子針卡）或「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」（「豁免證明書」）加入程式，以方便展示。



市民應盡快把「安心出行」流動應用程式更新至3.0.2版本，並把疫苗接種紀錄（電子針卡）或「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」（「豁免證明書」）加入程式，以方便展示。（資料圖片）

「安心出行」程式儲存電子針卡或「豁免證明書」操作簡易，市民以程式的儲存功能，掃瞄紙本針卡或「豁免證明書」即可。市民亦可透過「智方便」或「醫健通」取得電子針卡，將針卡二維碼存放於手機相簿，然後匯入「安心出行」。在「安心出行」最新版本下，市民顯示針卡，不用再輸入密碼或以生物辨識開啟針卡資料，方便市民展示及處所核實電子針卡。

港鐵站設25個流動支援站協助市民

市民如在使用「安心出行」程式遇有疑難，可到資科辦的流動支援站尋求協助。流動支援站設於25個港鐵站，港島區有西營盤、灣仔、北角、筲箕灣、黃竹坑港鐵站，九龍有南昌、紅磡、九龍、太子、九龍塘、黃大仙、何文田、啟德、牛頭角港鐵站，新界有上水、大埔墟、大圍、烏溪沙、調景嶺、荃灣西、葵芳、青衣、東涌、兆康、朗屏港鐵站。支援站的服務時間為每日上午九時至下午六時。

安心出行內資料會在31天後自動刪除

另外，在「疫苗通行證」計劃下，相關處所須下載或更新由政府開發的「驗證二維碼掃瞄器」應用程式至最新的4.1.0版本，記錄到訪人士的紙本或電子針卡或「豁免證明書」資料，達致實名記錄出行。

暫存在「驗證二維碼掃瞄器」程式內的資料只會儲存31天作防疫抗疫相關用途，資料會在31天之後自動刪除。有關資料會加密，更會進行遮蓋及雜湊處理，成為不可辨識個人身分的資料，即使處所人員亦無法查閱儲存在「驗證二維碼掃瞄器」程式內的資料。

▼下載及更新「安心出行」圖解



1.到與手機系統相應的程式商店搜尋「安心出行」，可掃二維碼前往

2.或在程式商店搜尋「安心出行」後按下載

3.或在程式商店的「安心出行」項目按「更新」以取得最新版本

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據Google Play Store的應用程式商店頁面顯示，3.0.2版本將有7項更新功能，當中包括自動顯示電子針卡二維碼。

．新增支援新冠疫苗接種醫學豁免證明書

．於進入場所頁面自動顯示電子針卡二維碼／醫學豁免證明書

．啟動／關閉存取電子疫苗接種及檢測紀錄的生物特徵或密碼驗證功能（默認關閉）

．啟動／關閉連接香港健康碼系統功能（默認開啟）

．改善掃描場所二維碼的聲音和震動回饋

．在主螢幕中新增應用程式捷徑

．改善介面和復修錯誤



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