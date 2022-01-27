疫苗通行證｜安心出行更新　藍紅兩色辨打針市民　附計時器防截圖

本港疫情嚴峻，變種病毒株Delta及Omicron雙重流入社區，政府本月初預告「疫苗氣泡」，將於2月24日擴展至所有食肆和其他處所，並設「食肆健康碼」以方便食肆前線員工檢查食客針卡，由創科局負責於「安心出行」擴充該功能。

直至今日（27日），疫苗氣泡首現突破！「安心出行」更新功能，市民掃瞄二維碼後，將顯示針卡及進入時間。



不加入針卡一律顯示「紅證」

更新後的「安心出行」介面與先前並無分別，但市民若不加入針卡，在掃瞄食肆或處所的二維碼後，將顯示紅色的警告圖案及「未有儲存接種記錄」，下方設有時間計時器。若市民於「安心出行」加入針卡後，在掃瞄食肆或處所的二維碼後，將顯示針卡的藍色二維碼，下方同時亦設有時間計時器。

方保僑估計，政府會更新安心出行程式，讓需要北上的市民自行上載行蹤。（資料圖片）

料疫苗豁免人士以藍色作顯示

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，計時器的目的為防止市民截圖，傳給他人走漏洞進入食肆及其他處所。他指，疫苗豁免人士亦以藍色作顯示，但詳情需有待當局公布。此外他亦提醒，並非所有市民可立即更新「安心出行」，部分手機的更新時間或有延遲。

自動顯示電子針卡二維碼

據Google Play Store的應用程式商店頁面顯示，3.0.2版本將有7項更新功能，當中包括自動顯示電子針卡二維碼。

．新增支援新冠疫苗接種醫學豁免證明書

．於進入場所頁面自動顯示電子針卡二維碼／醫學豁免證明書

．啟動／關閉存取電子疫苗接種及檢測紀錄的生物特徵或密碼驗證功能（默認關閉）

．啟動／關閉連接香港健康碼系統功能（默認開啟）

．改善掃描場所二維碼的聲音和震動回饋

．在主螢幕中新增應用程式捷徑

．改善介面和復修錯誤



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