中央圖書館增設兒童及長者科興疫苗接種中心 下周一開始預約

第五波疫情持續，推動兒童及長者接種疫苗為主要目標，現時多間中心均預約爆滿，政府今日(17日)宣佈，將由下周三(23日)起於香港中央圖書館增設社區疫苗接種中心，專為3歲至17歲和60歲或以上人士提供科興疫苗接種服務。網上預約服務由下周一（21日）上午9時開始。



公務員事務局局長聶德權表示，兒童和長者是重點保護對象，因此政府增設這個兒童、青少年和長者專用的接種中心，便利他們盡快接種疫苗，減低一旦染疫所帶來重症或死亡的風險。他又促請兒童的家長或監護人，以及長者的家人立即行動，為兒童和長者盡早預約。



公務員事務局局長聶德權表示，促請兒童的家長或監護人，以及長者的家人立即行動，為兒童和長者盡早預約接種疫苗。（資料圖片)

銅鑼灣香港中央圖書館社區疫苗接種中心開放時間為每天上午8時至下午8時，下午1時半至2時半為清潔時間，疫苗接種中心將暫時關閉。此外，除預約接種外，中心亦會派發「即日籌」予兒童、青少年和長者。

長者除了可以到社區疫苗接種中心、醫管局指定普通科門診診所、參與疫苗接種計劃的私家醫生及診所、公立醫院新冠疫苗接種站和新冠疫苗流動接種站接種新冠疫苗。他們亦可選擇到衞生署十五間長者健康中心即場接種科興疫苗，並毋須預約。

另外，兒童接種科興疫苗的最低年齡是3歲，而接種復必泰疫苗的最低年齡則為5歲。家長或監護人可為兒童和青少年透過2019冠狀病毒病疫苗接種計劃專題網站http://www.covidvaccine.gov.hk，預約到社區疫苗接種中心、衞生署5間學生健康服務中心，或醫院管理局（醫管局）指定普通科門診診所，接種科興疫苗。

如家長選擇為兒童接種復必泰疫苗，必須在3間兒童社區疫苗接種中心接種疫苗，包括香港兒童醫院和圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心，以及香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心。

接種疫苗的兒童當日須帶同身分證明文件正本和已簽妥的家長同意書接種疫苗。3至11歲兒童須由一名成年親屬、家庭傭工或學校老師陪同接種疫苗。家長同意書的範本可以在疫苗接種計劃專題網站http://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/Consent_Form_for_COVID19_Vaccination_CHI.pd下載。

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