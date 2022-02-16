新冠肺炎｜如何減低幼童染疫風險？ 外國專家提醒家長4招保護孩子

香港的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情升溫，幼童染疫個案升更是備受關注，尤其很多幼童仍未能接種疫苗，處於不受保護狀態。根據外國專家，此不代表家長完全無能為力，父母也可盡力採取措施保護孩子，專家並提醒有4招助降低風險。



目前在全球多個地方，5歲以下兒童仍未能接種疫苗，至於在香港，港府緊急把接種科興疫苗的最低年齡降至3歲，開放預約接種，但也有不少疫苗接種中心出現預約額滿的問題。

確保身邊人接種疫苗「築防線」

根據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）1月21日引述亞特蘭大兒童醫療（Children's Healthcare of Atlanta）教授沙恩（Andi Shane）稱，雖然很多幼童無法接種疫苗，但父母仍能盡力保護他們，首先是確保在他們身邊的人，都是已經完成疫苗接種，且注射加強針。

新西蘭新聞網站Stuff也報道，新西蘭懷卡托（Waikato）醫療官員鄧布爾（Felicity Dumble）形容最好的防衛要先從家庭內其他成員做起，就是接種疫苗。若然是肚中未出生的胎兒，孕婦也應該接種疫苗，以提高嬰兒出生後有抗體的機率。

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新冠肺炎：圖為2022年2月16日在香港，一名家長與兒童在疫苗中心外等候（Getty）

第二招是社會一直倡導的「做好個人衛生」，雖然是老生常談，但家長為了降低子女染疫風險更是不能鬆懈，鄧布爾便指，維持衞生清潔要經常洗手，打噴嚏或咳嗽時要用紙巾，且之後棄掉紙巾時要好好處理等。

第三是限制孩子在屋外的活動，戴口罩及與他人保持社交距離。沙恩指，數個月不能做自己想做的事確實是挑戰，但短時間內不得不這樣做，直至大眾都接種疫苗與加強劑。

新西蘭首席護理官員奧馬利（Jane O’Malley）稱，若然與朋友或親戚見面，家長也要先確保這些親友沒有感冒、失去味覺或嗅覺、發燒等病徵。

新冠疫苗：圖為2022年1月17日在巴西聖保羅，一名兒童接種疫苗（Getty）

第四還要留意屋內通風。新西蘭首席護理官員奧馬利（Jane O’Malley）建議保持家中有良好通風，例如是開窗，她稱「開窗戶約15分鐘，就能讓一間中等大小的房間通風」。固然與香港住所環境與外國不同，還要留意窗口位置，港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌12日出席電台節目時便建議，民眾在家盡量不要打開向天井的窗，但需要打開對外、空氣流通方向的窗戶。