疫情｜許樹昌建議快測陽性的輕症患者留家　會展改為臨時隔離設施

第五波疫情嚴峻，公立醫院服務飽和，大批初步確診及確診者正等候隔離治療，有部分需要覆檢的患者，更要於露天位置等候。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌建議，本港可以參考新加坡的做法，讓快速抗原測試呈陽性，但無病徵或症狀輕微的患者，可以留在家中，於7天内每天進行檢測，直至檢測結果轉為陰性。若轉陰性患者已打兩針，相信可以不用繼續隔離。

另外，他亦建議把會展改為臨時隔離設施，讓CT值低於30、已無病徵或症狀很輕微的住院患者，轉往會展隔離。



政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌建議，把會展改為臨時隔離設施，讓CT值低於30、已無病徵或症狀很輕微的患者，轉往會展隔離。（資料圖片）

家中做快速測試轉陰性毋須再隔離

許樹昌指出，現時公立醫院急症室有不少人等候上病房，加上天氣寒冷，在戶外等候的情況非常不理想，建議參考新加坡模式，若快速抗原測試呈陽性、無徵狀或者症狀輕微的人最好留在家，於7日内每日進行測試，直至結果呈陰性。若轉陰性患者已打齊兩針，相信可以不用繼續隔離。但如果檢測結果到第7天仍呈陽性，加上未曾接種疫苗的患者，則可能要在家隔離至第14天。

許樹昌稱，新加坡的疫苗接種率高，家居環境一般亦較香港寬敞，香港未必能完全按照新加坡方式處理患者，但可作爲參考，如家中有長者或幼童則未必適合。

建議會展改爲臨時隔離設施隔離輕症患者

許樹昌指，現時在公立醫院內，不少確診病人其實精神狀態良好，但由於病毒CT值仍在30以下，因此未能出院， 導致傳染病房爆滿難收新症。即使政府計劃將酒店或公屋改為隔離設施，要正式使用可能還要等多兩星期，建議政府考慮將會展改為臨時隔離設施，屬最快捷方法。並讓CT值未超過30、已無病徵或症狀很輕微的患者，轉往會展隔離，騰出醫院的隔離病床，讓正在急症室輪候的患者得到治療。

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