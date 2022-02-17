新冠肺炎｜康復者再染疫數字劇增　Omicron變種迴避免疫能力強

新冠疫情持續，Omicron變種已成為全球主流病毒株。但除新感染外，重複染疫——即早前從新冠肺炎康復，再遭Omicron變種重複感染的數字正直線上升，這是在過去還未觀察到的趨勢。Omicron迴避人體的免疫防禦能力十分強。



據英國政府的數字，全國自2021年12月，即Omicron變種入侵英國本土開始，重複染疫的數字急劇上升。從過去一年的每月不足十數人的水平，劇增至數十萬人。全國約有65萬人重複染疫，絕大部分都是在Omicron出現後的兩個月內出現。

英國政府把重複感染定義為已從新冠肺炎中康復，4個月後再次感染。自2021年12月中至今年1月初，再感染風險比12月前的7個月高出16倍。

圖為2021年11月，德國萊比錫大學深切治療部，有新冠肺炎患者正接受治療。（Getty）

澳洲墨爾本迪肯大學（Deakin University）流行病學家貝內特（ Catherine Bennett）表示，有多種因素可以解釋再感染率的飆升。隨着Omicron感染上升，接觸這種病毒的機會也會增加，再次感染的可能性就更高。

但另一個同樣重要的，是Omicron的迴避免疫能力。在2月發表在《新英格蘭醫學雜誌》（New England Journal of Medicine）期刊的研究文章指出，新冠肺炎康復者對Alpha、Beta 或 Delta 變種的再感染防禦力約為九成，但對Omicron變種的效果僅 56%。

南非約翰內斯堡威特沃特斯蘭德大學（University of the Witwatersrand），疫苗學家馬蒂（Shabir Madhi）表示，這項研究可能遺漏了許多無症狀或輕微的感染，未有記錄下來，因此實質重複感染率可能更高。許多實驗室研究表明，Omicron可以成功迴避早期變種產生的抗體。

不過，研究指出大多數再感染的發生大約相隔一年，表明感染後在一段時間仍提供了有效的免疫保護。而即時發生再感染，免疫同時對Omicron引起的嚴重COVID-19的保護仍然很高，約為88%。