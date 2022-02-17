歌手阮民安涉網上發放煽動帖文提堂　控方稱不排除更多人被捕

香港男歌手阮民安涉於去年9月起，多次在社交媒體上發放具煽動性意圖的帖文，欲引起憎恨政府、司法及激起香港市民不滿。他於周二（15日）被捕，案件今（17日）在西九龍法院提堂，被告暫時毋須答辯，裁判官鄭念慈應控方申請，將案件押後至4月14日再訊，以待警方作進一步調查，包括檢驗涉案電子設備，及阮與另一涉案男子的銀行紀錄。控方透露案件仍在調查當中，不排除會有更多人被捕。阮今有保釋申請但遭拒絕，須還押候訊。



被告阮民安，被控作出一項或多項具煽動意圖的作為，指其於2021年9月26日 至2022年1月21日期間 （包括首尾兩日）在香港，作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在Facebook及Instagran發表陳述，具意圖：

(a)引起憎恨或藐視香港特別行政區政府或激起對其離叛；

（b)激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；

(c)引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；及或

(d)引起香港居民間的不滿或離叛。

案件編號：WKCC626/2022