阮民安被捕│國安處：唱「光時」歌曲　杯葛打針　捐款用作賭注

警方今日（15日）拘捕一名41歲男子，涉嫌作出煽動意圖行為及洗黑錢，消息指為藝人阮民安，另外亦拘捕其前妻20歲弟弟。警方國家安全處高級警司李桂華交代案情指，被捕男子於於社交媒體上不斷發放具煽動性行為，希望引起對政府及司法制度憎恨，包括去年11月在網上直播演唱會中，演唱一首有「光復香港時代革命」的歌曲，又涉嫌抹黑及呼籲杯葛本港第5波防疫措施包括接種疫苗。

李桂華又指被捕男子早前於網上呼籲支持因暴動罪被捕手足，警方調查發現約100萬款項包括約15萬用作私人用途，及有約27萬用作賭博之用，稱被捕人透過作出煽動行為，「乘機搵錢，中飽私囊」。



阮民安晚上被帶返沙田警署。

李桂華今日（15日）交代案情指，被捕41歲男子於去年9月起，於社交媒體上不斷發出具煽動性行為，希望引起憎恨政府，激起香港居民以不合法途徑改變依法事項，引起對司法憎恨及引起香港市民不滿。

李桂華舉例於去年11月，該名男子的網上直播演唱會中，演唱一首有「光復香港時代革命」歌詞的歌曲，李稱於去年7月「唐英傑案」法官判詞已清楚指出，口號具有將香港帶出中國意義，因此被捕男子以歌詠唱出來，希望達到激起香港居民以不合法途徑達成制度上改變。他又涉嫌以圖文並茂，對不滿意的裁決咒罵相關法官，又對警員死傷，包括退休人員作嘲笑及幸災樂禍，李指行為會引起市民對警察仇恨及不滿。

國家安全處高級警司李桂華交代案情。（羅漢櫂攝）

另外被捕男子亦涉嫌於第5波疫情下，大肆抹黑及呼籲杯葛政府的防疫措施，包括對接種疫苗的措施「大唱反調」，李桂華稱於帖文中指「接種疫苗會死人，打完針都未必唔中，睇吓我示範畀你睇，唔跪低都可以生活得好好」，亦用粗言穢語批評專家的意見。

另外有關洗黑錢罪行，男子於去年3月發文，呼籲支持因暴動罪被捕手足，其後多人入錢至有關戶口，涉款約100萬。款項首先存入案中20歲被捕人的戶口，李桂華稱警方分析有關款項的去向及用途，「幾大部份去咗私人用途」，包括約15萬用作吃喝玩樂等，及有約27萬用作賭注之用，警方有發現相關投注紀錄。李稱被捕人透過作出煽動行為，「乘機搵錢，中飽私囊」。

翻查阮民安Facebook專頁，昨日亦有帖文稱為一名暴動罪妹妹的母親籌款，購買蝴蝶酥並貼出一個銀行戶口及轉數快號碼。（阮民安Facebook專頁圖片）

翻查阮民安Facebook專頁，昨日亦有帖文稱為一名暴動罪妹妹的母親籌款，呼籲市民購買蝴蝶酥並貼出一個銀行戶口及轉數快號碼，該個收款人姓名亦與20歲被捕人吻同。另外於近日阮亦有多個關於拒絕打針的帖文，內容包括「我係唔會打針，唔會驗測，連安心都冇裝過」、「暴力逼針！驚X你！」。