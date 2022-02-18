公務員確診｜​入境處三人染疫　港島及九龍人事登記處早上暫服務

第五波疫情嚴峻，食物環境衞生署今日（18日）表示，該署一名文書主任快速測試結果初步呈陽性，患者於食環署位於黃竹坑業勤街23號THE HUB 18樓的辦事處上班，最後上班日期為2月11日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。食環署會按衞生防護中心指引為相關地方進行全面清潔消毒，並安排相關職員接受病毒檢測。食環署位於該址的食物進/出口小組的辦事處將於今日關閉。



食環署一名衞生督察及一名工人亦初步確診，兩人於香港國際機場超級一號貨站辦公大樓南座四樓工作，最後上班日期分別為2月13及14日，他們工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。食環署知悉事件後，已即時按衞生防護中心指引為相關地方進行全面清潔消毒，並已安排相關職員接受病毒檢測。



​入境事務處今日表示，港島人事登記辦事處及九龍人事登記辦事處因分別有一名及兩名負責提供身份證登記服務的助理文書主任初步確診，有關辦事處今日上午暫停服務，並會在徹底清潔後，將於同日下午一時恢復提供緊急補領身份證服務。服務暫停期間，如有需要，市民可直接致電3521 6565查詢。市民亦可以電子郵件傳送至enquiry@immd.gov.hk或傳真至2877 7711查詢。



在疫情期間，食環署指一直嚴格執行各項防疫措施，並已提醒屬下員工須注意個人衞生，時刻提高警覺。如出現新冠病毒病的病徵，必須馬上求醫。

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