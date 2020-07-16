新冠肺炎｜多名公務員確診政府不推在家工作　徐德義：會再計劃

新冠肺炎疫情持續爆發，今日（16日）新增67宗確診個案，其中有63宗本地個案，創單日新高。 近日新增的個案中部分是公務員，包括昨日（15日）確診的海關職員，其妻子今日亦確診。對於政府會否再安排公務員在家工作，食物及衞生局副局長徐德義只重申，會平衡市民對政府服務的需要，了解如何調節上班時間，會跟進疫情後，再作計劃下一步做法。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

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多名政府員工近日接連確診，繼早前3名入境處員工確診，昨日亦有一名海關職員感染，其妻子今日亦確診。另外衞生防護中心本周一（13日）公布，一名編號1522個案的19歲男子確診，其父（編號1440個案）較早前曾光顧慈雲山翠河，46歲妻子（編號1521個案）亦確診，但當日沒有公布編號1522個案的工作地址。

機電署實習生中招

據了解，第1522宗個案是機電工程處一名暑期實習生，家住慈雲山，於九龍灣啓成街3號機電工程署總部大樓6樓上班，主要後勤工作。機電署近日向員工發電郵，指該名實習生7月10日最後上班，當日感不適看醫生其後確診，署方已安排消毒樓層，但據悉未有安排曾經接觸的同事接受檢測。

3月份時，政府曾安排公務員在家工作，不過到疫情近月再爆發，卻未有再作相同安排，特首林鄭月娥本周曾指，公務員不適合「一刀切」在家工作。徐德義今日再表示，政府人員確診後，會按既有程序追蹤個案，了解誰人屬緊密切接觸者，並給予消毒指引。

對於會否再安排公務員在家工作，徐德義表示，政府會留意疫情發展，平衡市民對政府服務的需要，了解如何調節上班時間及食飯時間，並減少會議。他強調，明白疫情走勢，會檢討現時情況，監察疫情發展，再作下一步計劃。

機電署表示，昨日（15日）得悉一名暑期實習人員確診。署方指，該員工主要在九龍灣機電署總部大樓6樓做文書工作，最近一次上班日期為7月10日，在辦公期間並無不適或發燒，工作時亦一直佩戴口罩。暫時未有機電署同事被列為密切接觸者。 機電署稱，接獲該患者通知有機會受感染時，已即時安排徹底清潔和消毒辦公地點、各主要通道及升降機，預防交叉感染，現時有關工作範圍已重新開放，現階段未有其他員工出現病徵。

機電署表示，在疫情期間一直執行各項防疫措施，包括為進入大樓的人士量度體溫、為屬下人員提供口罩及其他防護裝備、要求員工執勤時必須佩戴口罩，以及加強清潔和消毒工作環境。機電署稱，會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，並已提醒所有員工注意個人衞生，時刻提高警覺；如發現身體不適，盡早求醫及通知部門。